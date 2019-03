Hyundai umožní odemknout a nastartovat své vozy pomocí smartphonu

Hyundai nyní umožní odemknout a nastartovat své vozy prostřednictvím smartphonu. Technologie umožní odemknutí vozidla, jeho nastartování a jízdu bez klasického klíče. Digitální klíč rovněž identifikuje uživatele, automaticky nastaví vůz a usnadňuje sdílení vozidel. Tato technologie bude v nových vozidlech Hyundai a Kia představena ještě letos. Nový digitální klíč bude možné stáhnout prostřednictvím aplikace a použít jej až pro čtyři oprávněné osoby, přičemž zcela nahradí klasický klíč.

Digitální klíč lze stáhnout pomocí aplikace pro mobilní telefon, a technologie Near Field Communication (NFC, komunikace v blízkém poli) následně detekuje přítomnost autorizovaného mobilního telefonu s digitálním klíčem v těsné blízkosti dveří vozidla.

Antény NFC pro identifikaci vstupu jsou umístěny v rukojetích dveří řidiče a spolujezdce. Anténa pro spuštění motoru je umístěna v bezdrátové nabíjecí podložce uvnitř vozu.

Po odemknutí vozidla může uživatel spustit motor tak, že umístí smartphone na bezdrátovou nabíjecí podložku ve středové konzoli a stiskne tlačítko Start/Stop motoru na palubní desce.

Uživatelské nastavení vozu je uloženo v paměti vozidla. Jakmile je klíč rozpoznán, nastavení se automaticky přizpůsobí - včetně polohy zrcátek, sedadel a volantu, jakož i ovládacích prvků pro systémy audio, video a navigace (AVN) či head-up displej.

Digitálním klíčem Hyundai lze pomocí vzdáleného ovládání prostřednictvím telefonu ovládat vybrané systémy vozu. Pomocí komunikace přes Bluetooth s nízkou spotřebou energie (Bluetooth Low Energy, BLE) mohou uživatelé uzamknout a odemknout vozidlo, aktivovat alarm nebo nastartovat motor. Navíc, jakmile se na trh dostanou vozidla s autonomními parkovacími funkcemi, očekává se, že bude možné tímto způsobem dálkově ovládat i je.

Úroveň přístupu k různým funkcím vozidla může být přizpůsobena každému uživateli na přesně stanovenou dobu. Majitel vozu může předem nastavit dobu užívání vozidla nebo při pronájmu omezit jeho používání pouze na určité funkce. Například může naprogramovat, aby automobil umožnil kurýrovi otevřít kufr a doručit zásilku.

S dalším rozšířením sdílení vozidel bude možné naprogramovat digitální klíč tak, aby co nejvíce usnadnil jejich pronájem. Majitel a řidič se nebudou muset vůbec potkat, ale k předání digitálního klíče k vozu bude stačit aplikace mobilního telefonu.

Kromě toho, že pro vozy Hyundai bude mnohem jednodušší zapojení do programu sdílení vozidel, plánuje automobilka v budoucnu další vylepšení, která například umožní spuštění alarmu při překročení definované rychlosti vozidla nebo při vyjetí z určené oblasti.

V případě návštěvy servisu, kde předání digitálního klíče není možné, je pro vozy samozřejmě k dispozici i klasický smart klíč, stejně jako klíč v podobě karty.



Cílem společnosti Hyundai Motor Group je postupné zavádění technologie do nových výrobních vozů, které přijdou do výroby později v tomto roce. NFC je forma radiofrekvenční identifikace (RFID), která se vyznačuje vysokou úrovní zabezpečení. Bezdrátová datová komunikace NFC probíhá pouze v případě, že je zařízení a čtečka umístěna několik centimetrů od sebe.



"Digitální klíč přinese výhody velice širokému spektru budoucích zákazníků společnosti Hyundai a umožní nové inovační systémy pro sdílení vozidel," řekl Ho Yoo, vedoucí skupiny Electronics Development Group společnosti Hyundai Motor Group. "Zkoumáme další způsoby, jak využít tento typ technologií, abychom výrazně zvýšili zážitek z jízdy a užívání vozů."