Jenom pneumatiky nestačí. Na co si dát u auta před zimou ještě pozor?

Zima už je za rohem a pro mnoho řidičů to znamená čelit posolené a namrzlé vozovce, mrazu a hustému sněhu. Jak udržet své vozidlo v tom nejlepším stavu po celou zimu? Plánujte dopředu a využijte naše tipy, jak pečovat o auto, a dopřát mu tak maximální komfort. Zamezíte zimním útrapám, které můžou překvapit nejenom váš vůz, ale především vaši peněženku.

Kontrola ještě před tím, než začne zima

Kompletní údržbu a servis vozidla je ideální udělat ještě před tím, než zima vypukne. Pokud nemáte například čas zkontrolovat si všechny věci sami, může pro vás být právě servis skvělým řešením, jelikož v podstatě udělají všechno za vás. Jednou z možností, jak nechat veškeré starosti na ostatních, je i pořízení vozu na operativní leasing. Například u Arvalu tohle všechno můžete vyřešit přes mobilní aplikaci My Arval Mobile, a z pohodlí domova tak připravit auto na zimu. "V podstatě se jedná o pár kliknutí, skrze které se lze objednat jak na servis auta před zimou, tak i třeba výměnu pneumatik. Zkontrolují vám všechny důležité věci, jako je osvětlení, chladicí kapalinu a podobně a vy se nebudete muset o nic dalšího starat," vysvětluje Marek Šebest z Arvalu.

Osvětlení bez chyby

Pokud si chcete údržbu na vozidle dělat sami, v první řadě byste se měli zaměřit na osvětlení. Jedním z hlavních rizik při jízdě v zimě je totiž dřívější západ slunce, tudíž méně denního světla a více najetých kilometrů potmě. V důsledku toho je důležité se ujistit, že jsou světla ve vašem autě v dobrém stavu. Pokud máte prasklou žárovku, je otázka pár minut ji vyměnit. V případě, že je váš automobil osvětlený ledkami, bude nejspíš zapotřebí navštívit autoservis.

Doplňte chladicí kapalinu

Nemrznoucí směs je nesmírně důležitá, protože zabraňuje zamrznutí motoru při nízkých teplotách. Než vyrazíte do zimy, ujistěte se, že jí máte v autě dostatek. Nezapomeňte zároveň zkontrolovat, zda není poškozená některá z částí motoru, která by způsobila únik chladicí kapaliny. Náplň chladicího systému není rozhodně bezúdržbová - měly by se měnit minimálně jednou za 2-3 roky.

Zimní pneumatiky

To, že je před zimou potřeba přezout pneumatiky, si tu zřejmě říkat nemusíme. Přezuté by měly být od 1. listopadu, takže pokud jste to ještě neudělali, už včera bylo pozdě! Společně s přezutím byste neměli podceňovat ani tlak v pneumatikách, jelikož nízký tlak může být na namrzlé vozovce nebezpečný, protože vůz bude hůře ovladatelný, a jak se říká, bude na silnici takzvaně "plavat". Kontrolu můžete provést i sami na benzince. "Silnice, ač se zdá býti suchá a bezpečná, vás může zaskočit například v zatáčce či na mostě námrazou, kterou jste nečekali. Každé sedmnácté auto bourá v zimě na letních pneumatikách," uvádí v tiskové zprávě BESIP.

Systém odmrazení

Důležitou součástí "zimní výbavy" je i fungující klimatizace. Možná si říkáte, na co vám bude klimatizace v zimě, nicméně vám pomůže udržet teplo uvnitř vozu a zabrání zamlžování oken. Velkou roli hraje i funkční odmrazování, které naopak zamezí jejich námraze. Obě položky zajistí pohodlnou a bezpečnou jízdu. Výhodu mají ti, kteří vlastní auto s vyhřívaným předním sklem.

Pár rad na závěr

Na závěr si připomeňme pár bodů, na které nikdy nezapomínejte! Takzvaná "sněhová čepice" na autě se může zdát jako roztomilá součást zimy, ale na silnici může natropit dost neplechy. Během jízdy mohou upadávat například kusy ledu a ohrozit řidiče za vámi nebo proti vám. Řidiči v neočištěném vozu navíc hrozí pokuta až do 2500 korun.

Tenký průhledný led, který splývá s barvou chodníku, běžně známý jako černý led, je obzvláště nebezpečný, protože je těžké ho rozpoznat. Nejlepší způsob, jak zvládnout namrzlou silnici, je uvolnit plyn i brzdy a držet kola rovně.

A úplně na závěr - hlavně nikam nespěchejte! Jízda v zimních podmínkách prostě zabere více času a s tím je potřeba počítat. Nechte si tak na jízdu autem dostatek času, abyste nemuseli pospíchat a šlapat zbytečně na plyn.