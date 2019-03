Kopřivnická automobilka slaví 100 let světoznámé značky Tatra

Nejstarší česká automobilka Tatra Trucks se právem řadí k rodinnému stříbru českého průmyslu. V roce 2017 si připomněla 120 let od vyrobení svého prvního automobilu, loni slavila 120 let od vzniku prvního kopřivnického nákladního vozu a letos si připomíná 100 let existence značky Tatra, kterou nesou její automobily na kapotě i dnes.

Tatra Trucks připomene významné jubileum celoroční kampaní. Hlavní událostí se stanou tradiční Kopřivnické dny techniky, které se uskuteční 8. a 9. června v areálu společnosti. Jejich ústředním tématem bude připomenutí historie kopřivnické automobilky i její značky, která ve spolupráci s Technickým muzeem Kopřivnice představí návštěvníkům rozsáhlou expozici zahrnující současnou produkci ale především celou plejádu historických vozů Tatra.

Kopřivnická společnost oslaví 100 let existence své značky také během zákaznických akcí Tatra Day, které se budou konat po celé České republice. Vznikl také vizuál připomínající tento výjimečný milník, jenž se objeví na všech obchodních i propagačních materiálech společnosti.



Od kočárů k prvním automobilům



V roce 1850 vznikla firma podnikatele a kopřivnického rodáka Ignaze Schustaly v Kopřivnici, která postupně začala vyrábět kočáry a bryčky, později přibyla výroba železničních vagonů. To byl začátek dlouhé existence továrny, která dnes nese jméno Tatra Trucks. V roce 1891 se začala psát nová kapitola v historii výroby vozidel v Kopřivnici. Tehdy na základě podniku Ignaze Schustaly vznikla nová akciová společnost Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft vormals k.k. priv. Wagenfabrik Schustala & Co. se sídlem v Kopřivnici.



V roce 1897 ve firmě vznikl první osobní automobil a o rok později z bran kopřivnické továrny vyjel i první motorový nákladní vůz. Postupně se pro kopřivnické vozy vžilo označení Nesselsdorfer Automobile, zkráceně Nesselsdorfer, odvozené od německého pojmenování Kopřivnice, tedy Nesselsdorf. Se změnou distribučního systému a růstem významu reklamních a marketingových činností se od roku 1911 na čelní masce vozidel začalo objevovat logo NW nebo dvouhlavý orel s nápisem Nesselsdorf.



Další milník v existenci kopřivnické automobilky přinesl konec první světové války. Jedním z prvních zákonů nové Republiky československé, jak zněl její oficiální název, byl zákon o tzv. nostrifikaci, tedy zjednodušeně o přemístění sídel podnikatelských subjektů působících v nové republice do Československa. Týkalo se to i Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft, protože sídlo společnosti bylo v roce 1904 přemístěno do Vídně. Krátce po vzniku republiky začala kopřivnická společnost používat nové české označení Kopřivnická vozovka. Rok 1919 pak přinesl zrod slavné značky Tatra, která se poprvé objevila na nákladních vozech typu TL 4.

Značka Tatra vznikla ve Vysokých Tatrách

Podle tradované legendy a vzpomínek zkušebního jezdce a automobilového závodníka Josefa Veřmiřovského, ale i na základě několika dokumentů, vzniklo označení Tatra v souvislosti se zkouškami vozů v zasněžených Vysokých Tatrách na začátku roku 1919. Při jedné ze zkušebních jízd se kopřivnický vůz dostal až do Tatranské Lomnice. Na tu chvíli Veřmiřovský vzpomínal: "A představte si to udivení a úžas v zasněžené Tatranské Lomnici, připravené již k přezimování, nad nezvyklým vzhledem zajíždějící karosérie automobilu a jeho posádky v huňatých kožiších! Nikdo nám nechtěl věřit, že jsme tu cestu projeli, až teprve místní vozka, kterého jsme cestou předjeli, dodal našim slovům víru. A tehdy se to stalo: jeden z přítomných horalů prohlásil s povzdechem - to by bylo auto pro Tatry!"

U zkoušek byl přítomen i tehdejší vedoucí firemního automobilového oddělení Jan Novák. Ten podle Veřmiřovského vzpomínek přišel s myšlenkou, že název Tatra by byl vhodný pro pojmenování kopřivnických vozů. Údajně dokonce po příjezdu zpět do kopřivnické firmy nechal zhotovit kulatý štítek s nápisem Tatra. Za autora značky Tatra je Jan Novák označen i v dokladech pro registraci ochranné známky, kterou firma v polovině 30. let přihlásila. Už 29. března 1919 opustilo závod v Kopřivnici prvních deset vojenských automobilů typu TL 4 pro československou armádu s označením Tatra, jak je to patrné podle zakázky č. 60439 v historické knize zakázek, jež je umístěna v kopřivnickém Technickém muzeu.

Fotografie těchto vozů však nejsou k dispozici. Prvním fotograficky zdokumentovaným vozem s označením Tatra je rovněž typ TL 4, ovšem určený pro převoz dříví. Tato dobře známá fotografie je v podnikovém archivu datována také rokem 1919 a často bývá za první automobil označený značkou Tatra označován právě tento vůz. Úplnou jistotu ale archivní materiály nedávají.

Jisté ovšem je, že rok 1919 je rokem zrodu značky Tatra, která se ujala a byla používaná na vozech vyrobených kopřivnickou společností. Ovšem v názvu firmy se objevila až v roce 1927, kdy se z Kopřivnické vozovky staly Závody Tatra, akciová společnost pro stavbu automobilů a železničních vozů. Označení Tatra se tak stalo rovněž součástí obchodního označení firmy a je tomu tak dodnes. Jako ochranná známka bylo označení Tatra registrováno v polovině třicátých let dvacátého století.

Necelých šedesát let později, počátkem devadesátých let dvacátého století, byl ochranné známce Tatra Úřadem průmyslového vlastnictví přiznán status proslulé ochranné známky. Soubor ochranných známek Tatra, dnes registrovaných ve více než stovce zemí světa, tvoří významnou součást hodnoty společnosti Tatra Trucks.

Od března 2013 je společnost Tatra Trucks ve vlastnictví českých akcionářů a prošla restrukturalizací. Tatra Trucks úzce spolupracuje se společnostmi skupiny Czechoslovak Group, s níž je kapitálově propojena.