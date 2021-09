Leasingoví klienti nemají automatický nárok na odškodné za auta od Volkswagenu

Lidé, kteří si od koncernu Volkswagen pořídili na leasing auto s naftovým motorem umožňujícím podvody při emisních testech, nemají automaticky nárok na náhradu poplatků za užívání takových aut. Vyplývá to z verdiktu, který ve čtvrtek vynesl německý Spolkový soudní dvůr (BGH) v Karlsruhe. Ten zamítl žalobu proti automobilce Audi, jejíž auto zákazník nejdříve využíval přes leasing a až později si ho odkoupil.

Žalující si v červnu 2009 pořídil vůz Audi Q5 na čtyřletou leasingovou smlouvu u společnosti Volkswagen Leasing. Vedle jednorázového poplatku 5000 eur (126 000 Kč) za něj měsíčně platil 437 eur (11 000 Kč). Auto pak v květnu 2013 odkoupil za 25 680 eur (649 000 Kč). Vůz byl ale vybaven motorem EA189, který umožňoval podvody při měření emisí, proto se klient dožadoval následně úhrady kupní ceny a také poplatků za leasing.

Soud ale konstatoval, že klient leasingovou smlouvou získal právo vůz po stanovenou dobu využívat, což také bez omezení činil. Výjimkou by podle soudu mohlo být to, že zákazník by se už předem s leasingovou společností dohodl, že vůz následně odkoupí.

Německé soudy v kauze emisních podvodů koncernu Volkswagen vynesly už řadu verdiktů, mimo jiné nařídily plné odškodnění zákazníků, kteří si na nákup vozu s kontroverzními motory vzali půjčku. BGH v takovém případě nařídil proplatit i úroky z půjček, jako kdyby se nákup vozu nikdy nekonal. Leasing je ale na rozdíl od nákupu na půjčku rozdílnou službou, neboť auto do případného odkupu zůstává v majetku leasingové společnosti.