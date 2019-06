Mému psovi je smutno, aneb na co se řidiči vymlouvají

Jen jsem držel tempo s okolním provozem. Já nevěděl, že je tu rychlostní limit. Chtělo se mi na záchod. To jsou jen některé z výmluv, jimiž se řidiči, kteří překročili rychlost na silnicích australského státu Nový Jižní Wales, pokoušeli obměkčit místní dopravní policii.

Ale bez ohledu na to, jak jsou jejich vysvětlení originální či malebná, žádné z nich na policisty neudělá dojem, napsal zpravodajský server 7NEWS. Maximálně se může ocitnout na seznamu nejkurióznějších výmluv, který policie příležitostně zveřejňuje.

Ocitl se na něm například osmnáctiletý mladík, který začátkem června jel v Melbourne rychlostí 141 kilometrů v hodině v zóně, kde je povolena maximálně šedesátka. Policistům řekl, že si právě koupil nové luxusní BMW a zkoušel, co se s ním děje, protože vydávalo "divný zvuk".

O další zápis se postaral řidič, který jel v šedesátikilometrové zóně rychlostí 110 kilometrů za hodinu a údajně "chtěl dohnat řidiče náklaďáku, co právě projel na červenou, aby mu řekl, že má být opatrný".

Jen o pět kilometrů pomaleji než on jel na šedesátce řidič, který se snažil hrát policistům na city prohlášením, že jeho psovi je doma smutno, a proto jede co nejrychleji. Dojem neudělal ani řidič, který to na úseku s maximální rychlostí 110 kilometrů v hodině vytáhl na 200 a vysvětloval, že "byl unavený, a proto chtěl být doma rychleji".

O loňských Vánocích dopadla policie řidiče vozu značky Ferrari, který se přes Bondi, kde je povolená maximálně osmdesátka, hnal o sto kilometrů vyšší rychlostí. Jeho právník později uvedl, že muž právě požádal o ruku svou přítelkyni a "byl omámený návalem euforie".

Řidič, který na zadním sedadle vezl malé dítě, policii tvrdil: "Jedu se synem do nemocnice." Jakýkoli náznak sympatií se ale rychle rozplynul, když se zezadu ozval dětský hlásek: "Ale tati, říkal jsi, že mi koupíš zmrzlinu!"

Soucit nevzbudil

A soucit nevzbudil ani další řidič, který neupřesněné překročení rychlostí - bez jakéhokoli náznaku ironie - vysvětloval tím, že jede pozdě na pohřeb.

I když tyto výmluvy mohou pobavit, australské úřady jsou smrtelně vážné, když varují před nedodržováním bezpečnosti silničního provozu. Podle policie je příliš vysoká rychlost jedním z hlavních faktorů stojících za smrtelnými nehodami.

Statistiky uvádějí, že jejich počet během prvních pěti měsíců letošního roku v porovnání se stejným obdobím loňského roku stoupl prakticky ve všech australských státech.

Michael Corboy, komisař Nového Jižního Walesu pro velení dopravní a dálniční policie, novináře ujistil, že proti všem řidičům, kteří se dopustili překročení rychlosti, byly podniknuty odpovídající kroky - a je jedno, jak zajímavou výmluvu si nachystali.

"Bez ohledu na to, jaký máte důvod, neexistuje výmluva pro jízdu překračující rychlostní limit," řekl Corboy. "Přemýšlejte nad tím, co byste řekli svým milovaným, kdybyste způsobili nehodu," dodal.