Nabídka ojetin na trhu za poslední roky omladila, pomalu se zastavuje i dovoz vraků

Přestože se nabídka ojetin v letošním roce nepatrně snížila, zájemci mohli vybírat z více než 895 tisíc automobilů na českém trhu. Cena ojetin opět poskočila o necelých 8% na 139 tisíc korun a průměrné stáří vozů kleslo z 9,9 roku na 9,7. Nájezd kilometrů se snížil ze 154 tisíc na 150 tisíc. Pomalu se také zastavuje dovoz ojetin, ale stále jich bylo na trhu téměř 40% z celkové nabídky ojetin. Vyplynulo to z analýzy statistik českého trhu ojetých automobilů, kterou od roku 2016 každoročně provádí síť autocenter AAA AUTO.

Nejširší nabídka inzerovaných ojetin byla letos k mání v Praze, kde se nabízelo 231 886 vozů, zatímco nejmenší výběr z 23 527 aut byl v Karlovarském kraji. Co se týče paliva, podíl mezi vozy s dieselovým a benzinovým pohonem byl letos velmi vyrovnaný. Stále v nabídce převažuje poměr dieselových vozů (62%) nad benzinovými, a to i přesto, že poptávka je ve prospěch benzinových. Pozitivní zprávou je rostoucí nabídka alternativních pohonů. Počet elektromobilů se jen za poslední rok zvýšil z 1 044 na 1 448, hybridů pak z 1 954 na 2 945. Nejvíce ojeté jsou vozy s LPG, které měly najeto nejčastěji 180 000 km a jsou ve věku 12,4 let.

"V posledních čtyřech letech jsme zaznamenali zvyšující se počet nabízených dovozových ojetin, které byly nabízeny na českém trhu. V letošním roce se konečně poměr těchto aut zastavil, ale roste poměr rizikových dieselových automobilů, které jsou u západních sousedů neprodejné. V příštím roce také čeláme, že ceny ojetin rychleji porostou," prozradila Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva skupiny AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO. V České republice se po loňském maximu snížil podíl dovezených aut o 0,4 %, na Slovensku o 2,6 % a v Polsku dokonce o 3,1 %. Právě Polsko je vysokým počtem dovezených ojetin vyhlášené, zdá se však, že od tohoto zvyku zájemci o automobil začínají upouštět i tam.

Největší nabídku poslední čtyři roky tvoří vozy Škoda Octavia a Škoda Fabia, na třetím a čtvrtém místě se více méně střídaly modely Volkswagen Passat a Golf. Tato skupina nejinzerovanějších modelů je stejná od roku 2016 i na Slovensku. Jiná situace panuje v Polsku a Maďarsku, kde se nabídlo nejvíce modelů vozu Opel Astra.