Nabídka ojetin výrazně stoupla a zlevnila, auta jsou ale starší

V síti AAA AUTO se díky růstu trhu prodalo nejvíce vozů v měsíci lednu za celou historii. Ojeté vozy vjely do nového roku ve znamení enormně nižší pořizovací ceny a většího počtu aut k výběru. Zatímco v prosinci 2019 se jejich cena pohybovala nejčastěji okolo 149 tisíc korun, v lednu klesla na 136 tisíc korun. Zájemci mohli vybírat ze 107 tisíc vozů, tedy o deset tisíc více než v prosinci. Data přinesl kontinuální monitoring trhu ojetých vozů, který provádí mezinárodní síť autocenter AAA AUTO.

Leden 2020 se do statistik promítl jako štědrý měsíc nejen co do ceny vozů, ale i co se týče jejich množství. Kromě levnějších pořizovacích nákladů, které oproti prosinci 2019 klesly o 13 tisíc korun, se značně rozšířila nabídka vozů, konkrétně o 10 tisíc aut. "Letošní teplé lednové počasí má významný vliv na zvýšený zájem lidí o výměnu automobilu, proto se nejen zvýšila nabídka automobilů, ale vzrostla i poptávka po nich. Jen v našich autocentrech jsme v lednu prodali o 19% více aut než vloni a uplynulý měsíc tak pro nás byl s více než sedmi tisíci vozy prodejně nejsilnějším lednem za skoro třicet let působení na trhu. Díky predikci ekonomů, že dojde k zdražení automobilů, lze očekávat nárůst zájmu o nákup ojetin i v následujících několika měsících. Lidé si budou chtít pořídit vozy ještě za stávající ceny," podotýká Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva skupiny AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO.



Nárůst počtu automobilů v nabídce s nižší cenou se odráží na stáří automobilů, které se zvýšilo na 9,7 roku. Vzrostl i nájezd kilometrů o šest tisíc na 157 tisíc. Nabídka nejčastěji nabízených modelů se oproti prosinci nijak nezměnila, a to na žádné z prvních 10 příček. Radovali se tak především zájemci o modely Škoda Octavia, Škoda Fabia či Volkswagen Passat a Golf, kterých se v nabídce sešlo opět největší množství a výběr byl proto nejpestřejší. Většina vozů, přesněji 50,5 %, měla dieselový motor, 46,2 % aut byla na benzin a 2,98 % tvořily automobily na hybridní pohon.



I když některé modely jsou u řidičů oblíbená dlouhá léta, postupně začínají z trhu mizet, a to z pochopitelných důvodů, mezi které patří opotřebení materiálu, nedostupnost součástek či servisu apod. Mezi takové patří na prvním místě Škoda Felicia, která loni oslavila již 25 let na českém trhu. Zatím, co v roce 2018 jich šlo do šrotu 2 157, loni to bylo již 3214. Obdobný pokles výskytu zaznamenává i Škoda Octavia, zejména se svou první řadou. Loňský pokles tohoto modelu představoval 2 781 kusů. Dva roky po sobě klesá i počet vozu Renault Megane. Předloni se jednalo o 1 292 odepsaných vozů, v roce 2019 to bylo dalších 1182 kusů.