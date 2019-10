Nový Land Rover Defender představen v Praze.

Před třemi lety se odebral do zaslouženého důchodu off-road, který byl skoro sedm dekád ztělesněním pracovního terénního auta. Měl za sebou dva miliony prodaných exemplářů a hlubokou stopu v historii vozů s pohonem všech kol. Letos se vrací ve zcela nové podobě a výbavě hodné 21. století.

Vznikl jako obrázek v písku na velšské pláži v roce 1947 a jeho hlavním úkolem bylo pomáhat farmářům v těžko přístupném terénu. Brzy se z něj stala také nepostradatelná součást armádní techniky a sen všech dobrodruhům, kteří s ním zdolávali severní pól nebo se vydávali do nehostinné horké divočiny. Když se rozloučil se svými fanoušky, byla většina z nich přesvědčena, že se určitě vrátí. Jenom nevěděli jak a kdy. Obojí už teď víme úplně přesně díky české premiéře, která se právě odehrála v Praze.

Generální ředitel Jaguar Land Rover Austria dr. Thomas Hörmann prozradil webu tyden.cz, že sériová výroba nového modelu má být zahájena v závodě ve slovenské Nitře v průběhu podzimu a první vozy dostanou zákazníci na jaře v březnu. Objednávky přijímají dealeři dokonce již od zářijového autosalónu ve Frankfurtu, kde se model poprvé představil naživo.

Nový design a moderní pojetí

Dobrá zpráva pro fanoušky je, že nový Defender si zachovává terénní schopnosti, pro něž ho vždycky milovali. Uveze až 900 kilogramů, přebrodí vodu hlubokou až 90 centimetrů a utáhne přívěs vážící 3,7 tuny. Se svým původním vzhledem se ale rozloučil a dostal úplně nový kabát. Ten si sice zachovává "hranatý" střih, je ale mnohem elegantnější a méně zálesácký než dřív. Uvnitř také najdete nové přístroje, moderní techniku a mnohem prostornější uspořádání, takže pamětníci budou už jen nostalgicky vzpomínat na stísněnou kabinu, v níž musel řidič při jízdě vystrčit loket levé ruky z okénka, aby mohl vůbec točit volantem. Designéři tu sice na některých místech nechali odhalené části karoserie nebo šrouby, s dřívějším spartánským interiérem Defenderu tu ale mnoho podobností nenajdete.

Několik verzí a různé motory

Defender vstupuje na trh ve verzi 110, která přepraví 5 + 2 cestující, brzy ho má ale doplnit také krátká verze Defender 90, kam by se mělo vejít až šest pasažérů. Na výběr budou benzínové i naftové motory. Zážehové jednotky reprezentuje čtyřválec P300 s výkonem 221 kW a šestiválec P400 s mild-hybridní technologií, který poskytuje výkon 294 kW. Naftové agregáty budou rovněž dva, oba čtyřválce, D200 s výkonem 147 kW a D240 o výkonu 177 kW.

Proměna Defenderu je vzhledem k poptávce na trhu logická, a i když jsme se od generálního ředitele nedozvěděli, jaká prodejní očekávání má značka v České republice, netajil se dr. Hörmann s úmyslem oslovit kromě dosavadních fanoušků nově i rodiny s dětmi a další nové zákazníky. Roční kapacita nového výrobního závodu na Slovensku je 150 tisíc vozů a k jejich skladbě ředitel Hörmann dodává: "Později v příštím roce přijde do prodeje také plug-in hybridní varianta s dojezdem čistě na elektřinu asi 50 kilometrů. Klasický elektromobil bez spalovacího motoru ale u Defenderu nechystáme, pro tento typ vozu to není to pravé." Zájemci o tuto novinku nemusejí mít obavu ani z dopadu "brexitu", protože nový Defender bude vyráběn jako evropský vůz a tato problematika se jej tudíž netýká.

Dozvěděli jsme se i ceny, s nimiž Defender vstupuje na trh. Základní model D200 začíná na 1 479 104 Kč a vrcholný benzín pořídíte od 1 835 328 korun.