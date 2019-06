Premiéry z loňských autosalónů jsou v inzerci ojetin

Světové autosalony každoročně nabídnou desítky nových modelů všech známých i méně známých automobilových výrobců. Ať už se jedná o premiéry vozů na akcích v Ženevě, Paříži či Frankfurtu, bez výjimky se každý rok automobilky předhánějí v tom, která zde představí rychlejší, praktičtější, výkonnější či unikátnější model. Většina nově představených automobilů si rychle najde své příznivce. Paradoxem přitom je, že se zároveň během pár měsíců objeví v nabídce ojetin. Vyplývá to z analýzy inzerovaných ojetin se zaměřením na loňské premiéry, kterou připravilo AAA AUTO.

Problémem zbrusu nových aut je pro drtivou většinu kupujících vysoká cena. Nové auto si dnes rozhodně nemůže dovolit každý. Mnoho lidí navíc záměrně nekupuje nová auta, ale radši si počkají, než se z novinky stane zánovní ojetina. Tímto krokem se dají ušetřit i stovky tisíc korun. Nový automobil běžně ztrácí přibližně 20 % své hodnoty ihned poté, co opustí showroom.

Ještě zhruba před pár lety platilo, že když si zájemce o konkrétní vůz chtěl koupit čerstvou novinku na trhu, na níž neměl dostatek financí, musel zpravidla čekat i několik let, než se první kusy vysněného modelu objevily na sekundárním trhu s ojetinami, nebo riskovat nákup od neprověřeného prodejce "z ulice". Dnes je ovšem situace naprosto jiná. "Nově uvedené vozy uvedené na trh jsme schopni zákazníkům našich autocenter nabídnout zpravidla do několika měsíců od chvíle, kdy byl konkrétní model představen, respektive uveden do prodeje," říká Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings, která provozuje síť autocenter AAA AUTO.

Typickým příkladem vozu, který se v inzerci začal objevovat již po několika měsících, je auto roku 2018, Ford Focus čtvrté generace. "Model, který byl představen na jaře minulého roku, se v nabídce naší značky Mototechna, která se zabývá prodejem zánovních vozů, objevil během letošního ledna, tedy necelý rok po jeho oficiální premiéře" dodává Topolová.

Z modelů, které byly představeny v roce 2018, se již na sekundárním trhu začaly ve větší míře objevovat Hyundai Santa Fe, Mercedes třídy A nebo Citroën Berlingo. Prvně zmiňovaný Hyundai se v České republice prodává nejčastěji za částku okolo jednoho milionu korun, Mercedes třídy A za průměrných 799 000 Kč a Berlingo s průměrnou cenovkou na hodnotě 411 000 Kč.

Barometr trhu za květen 2019

V květnu letošního roku bylo na trhu ojetin nabízeno celkem 124 012 automobilů. Jejich cena se pohybovala nejčastěji okolo 135 000 Kč a 41 % z nich bylo z dovozu. Nejčastější stáří inzerovaných vozů se v květnu snížilo na 9,8 roku a jejich nejobvyklejší nájezd se rovněž snížil, a to na 154 tisíc km. Žebříček top deseti nejinzerovanějších vozů nadále vede Škoda Octavia následovaná Fabií a VW Passat. Pořadí na prvních třech místech tedy zůstalo stejné jako v dubnu. Přehled trhu ojetin připravuje každý měsíc na základě analýzy nabídky v inzerci, či přímého kontaktu s prodávajícími výkupní tým sítě AAA AUTO.