Proměna modelu Lexus RX je vidět až na druhý pohled

Velké SUV s hybridním pohonem je u značky Lexus vpravdě průkopníkem. Kromě jiných prvenství bylo také nositelem hybridní technologie, s níž Lexus vstoupil na téměř neorané pole. Model RX nyní prošel rozsáhlou modernizací. Co přinesla a jak nový vůz jezdí?

Historie tohoto modelu sahá ke konci tisíciletí, kdy byla uvedena první generace. Průlom ale znamenal až rok 2005, kdy se poprvé představil jako robustní (a zároveň vysoce luxusní) SUV, a to s pohonem, který spojoval klasický spalovací motor s elektromotorem napájeným z akumulátorových článků.

Hybrid s autonomním dobíjením

To, co dnes považujeme za běžnou věc, tedy spojení dvou typů motorů, z nichž jeden se nemusí zvenku nijak dobíjet ani mu dodávat palivo, bylo kolem roku 2000 pořád ještě spíš vizí než reálnou skutečností. Této technologii ovšem japonská Toyota, pod níž Lexus spadá, velmi důvěřovala a investovala spoustu úsilí do jejího rozvoje a propagace. V současnosti je hybrid s autonomním dobíjením běžnou součástí portfolia většiny automobilových značek.

Celý systém spočívá ve spojení benzínového motoru, který je hlavní hnací silou, s elektromotorem, jenž může být krátkodobě také samostatnou pohonnou jednotkou. Přitom je ale napájen z akumulátoru, který se dobíjí díky internímu okruhu vozidla. To znamená, že takové auto není třeba zapojovat do žádné zásuvky, energie se získává a ukládá i bez napájení zvenčí. Elektřina se získává během jízdy na spalovací motor, a to přeměnou kinetické energie vozu, typicky hlavně při brzdění a zpomalování. Systém pracuje i s rekuperací horkých plynů vznikajících při spalování konvenčního benzínu.

Auto tedy může jet buď se spalovacím motorem, kdy elektromotor jen pomáhá například při potřebě velké akcelerace, nebo také čistě na elektřinu bez použití konvenčního motoru. Díky prodloužení dojezdové vzdálenosti z dřívějších pouhých asi dvou kilometrů na dnešních několik desítek může být i velké auto ekologickým řešením ve velkých městech, která trápí vysoké koncentrace škodlivin v ovzduší.

Evoluce designu

Na první pohled se zdá, že exteriér se vlastně moc nezměnil, pozorné oko ale odhalí řadu odlišností. Známá "samurajská" přední mřížka změnila strukturu a skládá se nyní z prvků ve tvaru otevřeného písmene "L", které se sbíhají k ostré střední linii, nesoucí logo v modrém poli. V duchu současných módních trendů zeštíhlely světlomety a nové nárazníky získaly elegantnější tvary. Řada detailů se změnila ve prospěch lepší aerodynamiky. Na délku auto narostlo o 120 milimetrů na celkových 4890, rozvor se prodloužil na 2790 milimetrů.

Kabina byla rovněž omlazena spíš kosmeticky, hlavní novinkou je zařazení velkého 12palcového displeje na středovém panelu, který má dotykové ovládání. Zejména pro řidiče, kteří nepatří mezi fanoušky speciálního "touchpadového" systému, jenž Lexus dlouhodobě používá, je to příjemná změna. Už během testovacích jízd bylo jasné, že toto vylepšení novému modelu prospěje, dosavadní způsob totiž nebyl zcela bez chyb a volba dotykem na displeji je rychlejší a přesnější než dřív přes plochu na středové konzole.

Minulé léto se nabídka modelu RX rozrostla o verzi L, která nabízí sedmisedadlové uspořádání. To se nezměnilo ani po modernizaci, byly ale trochu změněny parametry umístění sedadel - změnil se rozsah posuvu a možnosti dělení, aby tu měli cestující více místa v druhé i v třetí řadě.

Vylepšené pohonné ústrojí i podvozek

U nového modelu i nadále tvoří hybridní systém benzínový šestiválec o objemu 3,5 litru s výkonem 262 koní, který je kombinován s elektromotorem. Jejich celkový systémový výkon je 313 koní. Úpravy klíčových součástí a řídicích systémů v novém vozu se zaměřily na snížení spotřeby, která se nyní udává v kombinovaném cyklu 7,9 - 8,2 l/100 km podle metodiky měření WLTP.

Pohon všech kol E-Four zajišťuje přídavný generátor na zadní nápravě. Přerozdělení točivého momentu přichází ke slovu teprve v okamžiku, kdy hrozí ztráta trakce. Konstruktéři na mnoha místech karoserie použili nové výztuhy a u podvozku silnější stabilizátory, aby pružiny a tlumiče mohly být nastaveny ve prospěch jízdního pohodlí. Kromě toho je volitelně využívána technologie adaptivního odpružení, kdy je možno vybrat jízdní režim podle požadovaného stylu řízení - sportovnější či komfortní, případně mimořádně úsporný. Nový je aktivní asistent zatáčení, který rozměrnému vozu pomáhá lépe zvládnout zatáčky při vyšší rychlosti.

Další moderní technologie představuje balíček asistenčních systémů Safety System+, který udržuje vůz při jízdě v pruhu, rozpoznává překážky a automaticky brzdí, rozpoznává dopravní značky, má funkci dynamického tempomatu a mnohé další. Přibyla také možnost volby unikátních adaptivních světlometů BladeScan s širším světelným polem. Ani tentokrát nechybí možnost objednat si vůz se špičkovou audioaparaturou Mark Levinson.

Lexus RX začíná s cenou na 1 790 000 Kč, v případě prodloužené verze je základní cena 2 120 000 korun.