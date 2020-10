Síť AAA AUTO letos i přes pandemii prodá 73 000 vozů, bude expandovat a digitalizovat

Skupina AURES Holdings letos prodá ve své síti AAA AUTO zhruba 73 000 vozů, což bude pátý nejlepší výsledek v osmadvacetileté historii společnosti, a to i přes pokračující dopady pandemie koronaviru. Skupina bude nadále pokračovat v expanzi, a to zejména v Polsku, kde během následujícího roku plánuje otevřít až deset výkupních a prodejních poboček. Skupina roste i v České republice a na Slovensku, kde prostřednictvím rekonstrukcí nebo stěhování do výhodnějších lokalit zvyšuje kapacitu jednotlivých autocenter. Ve své rozvojové strategii skupina vsadila na digitalizaci prodejních i vnitřních procesů, do kterých během dvou let bude investovat 5 milionů Eur.

"Pandemie koronaviru těžce zasáhla celý automotive sektor. Naše autocentra byla na přelomu března a dubna v České republice a na Slovensku zcela uzavřena, v Polsku a Maďarsku byl omezen volný pohyb osob. Tato patření měla tvrdé dopady na objem našich prodejů. Přesto se nám následně podařilo opět obchodování poměrně rychle obnovit. V srpnu jsme již byli zhruba na devadesáti procentech výkonu a v září jsme se přiblížili sto procentům. To je velký rozdíl oproti trhu nových vozů, který poklesl o více než čtvrtinu," uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings, provozovatele mezinárodní sítě AAA AUTO. Díky tomu dosud za deset měsíců skupina v síti AAA AUTO prodala 56 000 vozů, z toho v České republice 31 700, v Polsku 10 300, na Slovensku 10 700 a v Maďarsku 2 550. Síť má ve střední Evropě stabilně v nabídce celkem přibližně 12 000 vozů, z toho v České republice 8 000.

"Jsme samozřejmě vděčni za ekonomickou pomoc, kterou poskytují jednotlivé vlády v zemích, kde působíme - díky ní jsme mohli zachovat mnoho pracovních míst, která bychom jinak museli zrušit a také můžeme začít opět postupně expandovat." Na právě probíhající druhou vlnu koronavirové pandemie se síť AAA AUTO dobře připravila "Provádíme ozonovou desinfekci vozů i poboček, pro zákazníky jsou k dispozici desinfekční gely i jednorázové rukavice. V kancelářích zákazníky od personálu oddělují přepážky z organického skla. Umožňujeme i nákup vozů on-line, bez nutnosti návštěvy pobočky," dodala Karolína Topolová.

Expanze sítě AAA AUTO bude nadále probíhat zejména v Polsku, kde už působí pět let a prodala zde již 46 000 vozů. Podle před-Covidových plánů se v letošním roce Polsko mělo stát naším druhým největším trhem po České republice. "Plánovali jsme zde letos prodeje až ve výši 20 000 automobilů, přičemž na Slovensku prodáváme ročně zhruba 18 000 vozů, kvůli pandemii koronaviru ale toto číslo bude nižší. Věříme, že letošní plánované prodeje splníme v příštím roce. K dosažení cíle na příští rok chceme v Polsku ještě do konce tohoto roku otevřít 4 výkupní pobočky v městech nad 150 000 obyvatel a v závislosti na vývoji pandemie také 1 prodejní pobočku. V příštím roce bychom potom v Polsku rádi otevřeli 3-5 prodejních poboček v hlavních městech vojvodství," uvedla Karolína Topolová.

Větší pobočka v Liberci

V České republice se kvůli zvýšení kapacity přestěhovala do nových, větších prostor pobočka v Liberci. Nabídka autocentra se díky tomu zvýšila až na 400 aut, což je dvojnásobek původního počtu. "Celková investice do spuštění autocentra byla téměř 4 miliony korun. K tomu je samozřejmě nutno započítat ještě hodnotu vystavených vozů, která je přibližně 70 milionů korun. Stavba vyšla zhruba na 85 milionů korun," dodala Karolína Topolová. V Maďarsku skupina provozuje pouze specializované výkupní centrum.

Další cestou ke zvýšení objemu prodejů je pro společnost digitalizace prodejních a interních procesů. "Jde nám zejména o rychlejší obsluhu zákazníků, individuálnější přístup a vyšší míru spokojenosti. Chceme podávat ještě transparentnější informace o jednotlivých vozech. Naším cílem je co nejsrozumitelněji provádět zákazníka náročným procesem pořízení i prodeje vozidla," uvedl Stanislav Gálik, výkonný ředitel inovační laboratoře AuresLab, která pracuje na inovacích pro celou skupinu AURES Holdings.

Digitalizaci výrazně urychlila právě pandemie koronaviru, kvůli které musela společnost po uzavření poboček na základě vládních opatření prakticky přes noc přejít na on-line prodej vozů. "To je model, který chceme rozvíjet i do budoucna a v digitalizaci je to jeden z našich hlavních směrů," dodal Gálik.

Celkem bude skupina do digitalizace v tomto a příštím roce investovat 5 milionů Eur a pro realizaci projektů v této oblasti již vytvořila 20 nových pracovních míst.