Sportovní sedan Bentley Flying Spur.

Na délku měří 5,3 metru, z nuly na stovku ale dokáže zrychlit za 3,8 sekundy. Pohání ho totiž 635 koní pod kapotou, takže dokáže nabídnout sportovní styl jízdy i přes svou hmotnost blížící se 2,5 tuny. Flying Spur ve své třetí generaci přichází s konceptem "řidičského" auta, které dokáže být i luxusní limuzínou.

Podle automobilky vznikal nový model, jak se říká, od čistého listu papíru. Novinkou je vysouvací figurka "okřídleného B" na kapotě, ale také natáčení kol zadní nápravy, které se u Bentley objevuje vůbec poprvé. Široká přední maska a kruhové světlomety s efektem broušeného křišťálu drží současný designový jazyk značky, robustnost a atletické křivky zdůrazňuje i rozvor, který se prodloužil o celých 13 centimetrů. Speciální způsob tváření hliníku použitého na karoserii spolu s vysokopevnostní ocelí stojí za velmi tuhou karoserií, což je u vozu této délky velmi důležité.

Digitální detox v kabině

V kabině měli konstruktéři za úkol spojit tradiční pojetí luxusního interiéru s ovladači nejmodernějších technologií. Vyrovnali se s tím velmi zajímavě - podél celého horního okraje probíhá ozdobná dýhovaná lišta, v níž ale na okrajích středového panelu postřehnete dvě svislé štěrbiny. Ty naznačují místa, v nichž se po stisknutí tlačítka otočí skrytý 12 palcový displej, který umožňuje ovládání infotainmentu. Jinak se ale můžete od těchto technologií jednoduše osvobodit a vychutnávat si čistý design přístrojové desky nerušené digitálními přístroji. Další ovládání pak probíhá přes otočné ovladače na středové konzole a nesmí chybět tlačítko startování s broušeným lemem. Nepřekvapí, že kabina této luxusní limuzíny je ručně zpracovaná a použité materiály patří k vrcholu automobilového komfortu. Novou úroveň zpracování definují například i bronzové lemy kolem spínačů nebo analogových hodin.

Stále s dvanáctiválcem

Pod kapotou má toto nové Bentley dvojitě přeplňovaný dvanáctiválec, přesně jak se na vůz této třídy sluší. Jedná se o motor s uspořádáním válců do tvaru písmene "W", což znamená, že blok motoru je kratší a kompaktnější než klasický motor V12. Díky tomu má vůz lépe rozloženou hmotnost mezi nápravami a tudíž i lepší vyvážení a jízdní stabilitu.

Výkon tohoto benzínového agregátu je 635 koní a točivý moment dosahuje 900 Nm. Maximální rychlost je 333 km/h a bryskní akceleraci jsme popsali hned v úvodu. Řazení zajišťuje osvědčená osmistupňová převodovka ZF. Princip pohonu kol se oproti předchozí generaci změnil - původní Flying Spur totiž využíval stálý pohon všech kol s pevným rozdělením točivého momentu motoru mezi nápravami v poměru 60:40. Nyní je možno přes mezinápravovou spojku pohánět pouze kola zadní nápravy a podle potřeby přerozdělit hnací sílu na přední kola. Díky tomu je vůz řidičsky zajímavější, při průjezdu zatáčkami se auto chová neutrálněji a zbavilo se předchozí nedotáčivosti.

Způsob pohonu se volí pomocí jízdních režimů. Přibyl navíc elektronický systém natáčení kol na zadní nápravě, kdy při pomalejší jízdě jsou zadní kola natáčena v opačném směru než přední, naopak při rychlé dálniční jízdě se zadní kola natáčejí stejně jako přední. Výsledkem je snazší manévrování ve městě a větší jistota při změně směru ve vysoké rychlosti.

Nová generace dostala do výbavy nejdokonalejší technologie pro usnadnění řízení, a to včetně head-up displeje a automatického parkování. Nesmí chybět špičková zvuková aparatura Bang & Olufsen se 16 reproduktory a výkonem 1500 W, případně příplatkový systém Naim for Bentley, který využívá 19

reproduktorů a má výkon 2200 W. Bentley prozatím zveřejňuje jen fotografie a informace o novém modelu, zákazníci si ho budou moci objednat od letošního podzimu. Svých vozů se pak dočkají na začátku příštího roku.