Stoleté oslavy značky Citroën. Zúčastnilo se deset tisíc lidí

Velkolepá oslava stého výročí automobilky Citroën proběhla v sobotu na letišti v pražských Letňanech. Navzdory dešti zde společně s českým zastoupením oslavilo významné jubileum francouzské značky deset tisíc lidí.

Sraz slavnostně zahájil po desáté hodině moderátor akce Dalibor Gondík s ředitelem značky Citroën v ČR, který návštěvníky přivítal slovy: "André Citroën byl velký vizionář a i po sto letech se po silnicích celého světa prohánějí auta, která mají nadčasový design, pohodlí v genech, nejmodernější technologie své doby a současně jsou cenově přístupná. Tak, jak si to tehdy v roce 1919 přál. Když vidím, kolik fanoušků značky se tu dnes sešlo, věřím, že Citroën je opravdový love brand."

Pořadatelé si pro návštěvníky oslav 100. výročí značky Citroën připravili bohatý doprovodný program pro celou rodinu, který nakonec ani déšť nezkomplikoval. Základem ale byla výstava veteránů a historických automobilů, tedy toho, co značku v uplynulém století utvářelo. Na ploše letňanského letiště jich bylo možno obdivovat 140.

Vybere si každý

Při pohledu na zaplněnou plochu letiště se se svými pocity podělila i Lenka Martinová, marketingová ředitelka značky Citroën: "Oslavu výročí značky Citroën jsme připravovali půl roku, říkali jsme si, jak by si André Citroën přál, abychom 100 let oslavili. Mám velkou radost, že se nám podařilo shromáždit reprezentativní průřez výrobou vozů Citroën od založení až po současné modely. Jsem opravdu vděčná všem veteránistům, kteří se přihlásili a své miláčky na výstavu přivezli. Každý vůz má svůj příběh, je milé se s ním seznámit, člověk je pak jakoby vtažen do doby, kdy vůz jezdil. Jedním z mých favoritů se stal hasičský vůz Citroën 350 Belphegor, který si jeho řidič odkoupil při odchodu do důchodu."

Na ploše letiště si každý našel to, co je jeho srdci nejbližší. Výstava nabízela takřka kompletní průřez historií značky: bezpočet modelů Traction Avant včetně kabrioletů, modely Ami6 s negativně skloněným zadním sklem, ale i Mehari.

Nejvíc bylo kachen, nechyběl ani Fantomasův DS

Nejhojněji byly samozřejmě zastoupeny legendární kachny, tedy Citroëny 2CV, které loni oslavily sedmdesátiny. Automobil jednoduché konstrukce, který dokázal jezdit po poli s platem vajec za oknem, aniž by se jediné z nich rozbilo. Mohl za to jeho měkce naladěný podvozek. Historie kachny se začala psát už v roce 1948, kdy byl pod kapotou vzduchem chlazený dvouválec s protiběžnými písty o objemu 375 cm3 s výkonem pouhých 9 koní. Nejstarším modelem 2CV na srazu byl šedý kus z roku 1958 a nejnovějšími bylo několik modelů z posledního roku výroby.

Další početnou skupinou byly elegantní modely DS. Ty u nás v minulosti asi nejvíce proslavily filmy s Fantomasem. Jde však o technicky vyspělé vozy, u nichž se vůbec poprvé objevil hydropneumatický systém. Ten umožňoval nejen velmi pohodlnou jízdu, ale navíc uměl samočinně udržovat světlou výšku. Systém byl propojen také s posilovačem řízení, hydraulickou spojkou, ale i s brzdami.

Citroën není jen historie, ale i přítomnost. Pro návštěvníky oslav 100letého výročí si Citroën ČR připravil také dvacítku současných modelů, s nimiž bylo možné se v rámci předváděcí jízdy svézt. Této možnosti využilo na 100 řidičů. Čtyřikrát větší zájem byl o svezení v jedné ze dvou kachen, z nichž lidé po jízdě vystupovali s nadšením a širokým úsměvem.

Citroënu gratulovaly i významné osobnosti

Citroën má velkou základnu fanoušků nejen mezi běžnými řidiči, ale i mezi známými osobnostmi. Na oslavách byl například Marek Eben, kterého k Citroënu přivedlo celkem pragmatické rozhodnutí. "Moje manželka má při svém handicapu problém s tvrdými vozy. Takže jsem musel najít něco, co bude mít měkké odpružení. A když jsme zkusili hydrauliku od Citroënu, bylo vymalováno. Nyní jezdím novým Citroënem C5 Aircross a oba si užíváme jeho pohodlí. A poprvé mám vůz s automatickou převodovkou a jezdí to opravdu moc hezky."

Jedním z vrcholů odpoledne bylo krájení velkého dortu. Jeho rozměry byly úctyhodné a hmotnost jakbysmet. Dort vážil 50 kilogramů! Slavnostního nakrojení se zúčastnili velvyslanec Francie v ČR M. Roland Galharague, ambasador značky Citroën v Česku Marek Eben, ředitel skupiny Emil Frey v ČR Olivier Parry a ředitel značky Citroën v ČR František Neuman. Dort pak mohli ochutnat samotní návštěvníci akce.

V rámci doprovodného programu byly na venkovním pódiu připraveny workshopy s odborníkem na vozy Citroën Tomášem Nerudou. Bylo tak možné se zúčastnit detailního představení hydropneumatického odpružení na voze DS, rozebírání kachny 2CV, nebo představení prvního vozu s celokovovou karoserií Traction Avant. Nechybělo ani promítání filmů o technice a historii značky, francouzský bulvár s prvotřídním jídlem a pitím servírovaným z foodtrucků Citroën HY, ale také hlasování o nejkrásnější veteránský vůz dle hodnocení odborné poroty i veřejnosti. Tím byl vyhlášen u veřejnosti Citroën 350 Belphegor a u odborné poroty Citroën SM Opera Chapron.