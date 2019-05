Studenti budou závodit s vodíkovými modely!

Otázka automobilových pohonů zaměstnává už celou planetu. Snižování zásob konvenčního paliva, zhoršující se ovzduší a následně i emisní opatření tlačí výrobce k vyvíjení nových systémů. Jednou z možností je využití vodíku. V Praze se teď na začátku června utkají studentské týmy s vodíkovými modely.

Letos se v PVA EXPO Praha uskuteční světové finále středoškolské soutěže Horizon Grand Prix. V rámci Veletrhu vědy, který pořádá od 6. do 8. června Akademie věd ČR, se dvě desítky nejlepších studentských týmů z celého světa utkají o titul šampiona. Celosvětově se do soutěže zapojuje na dvě stovky týmů, z nichž se do finále probojovali i studenti z České republiky. Na závod se chystají středoškoláci ze SPŠD Motol a SOŠ Třineckých železáren.

Vodíkové modely

Na první pohled vypadají jako běžná autíčka na dálkové ovládání. Jsou ale poháněna palivovými články. Úpravy vodíkového pohonu i modelů samotných jsou zcela v rukou školních týmů, které pod vedením svých pedagogů a za pomoci průmyslových lídrů hledají nejlepší řešení. Současně se tak seznámí s reálným průmyslovým vývojem a studují možnosti, jak se dá pracovat s obnovitelnými zdroji a technologickými trendy. Samozřejmě se nabízí i možnost hledání vlastního uplatnění po dokončení studia.

Šestihodinový závod

Zápolení vodíkových modelů není žádné dětské hraní s autodráhou. Během šestihodinového závodu je cílem ujet co nejvíc kol na dráze, přičemž se prověří, které konstrukční řešení je nejlepší, a čí model vydrží jezdit nejdéle. Běžná autíčka na dálkové ovládání totiž s normální baterií jezdí maximálně 15 minut. Ta s vodíkovým pohonem to vydrží i hodinu, záleží přitom na mnoha faktorech. Svou roli hraje aerodynamika karoserie, optimalizace baterií, hmotnost modelu, ale i řidičské schopnosti.

Kdo, kde, kdy a za kolik

Vše se odehraje v rámci Veletrhu vědy, přičemž hlavní závod odstartuje v sobotu 8. června v půl jedenácté dopoledne. Návštěvníci veletrhu si ale budou moci sami vyzkoušet pilotování závodního modelu, a to celý jeden den - ve čtvrtek 6. 6. Vstup je zdarma a doprovodný program je bohatý.

Světové finále, které se poprvé odehrává v Praze, bude určitě stejně zajímavé jako to loňské v Chemnitzu, kdy čeští studenti skončili na třetím místě. Jak to dopadne letos, se dozvíte už 8. června 2019.