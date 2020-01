Téměř polovina Čechů vybírá ojetinu přes svůj mobil

Před pár lety naprosto nemyslitelné, dnes běžná věc. Ojetá auta se čím dál tím více vybírají online. Ale pouze ve velkých autobazarech. V těch malých stále vede konzervativní způsob prodeje Asociace prodejců použitých automobilů - autobazarů (APPAA) provedla ve spolupráci se svými členy průzkum způsobu vyhledávání, rezervace a nakupování ojetých automobilů.

Průzkum ukázal, že jednotliví prodejci registrují diametrálně odlišné způsoby zákaznického chování. Zatímco malé bazary v malých městech navštěvují konzervativní zákazníci, kteří upřednostňují fyzickou prohlídku vozu, větší prodejci registrují výrazný nárůst návštěv na svých webových stránkách a s tím související počet rezervací konkrétních vozů.

Podle zástupců největších českých autobazarů proto roste každoročně počet zákazníků, kteří si svoje auto vyberou, zarezervují a následně koupí přímo v prostředí jejich webových stránek nebo na speciálních online prodejních platformách. Model nákupního chování se tak v čase výrazně mění.

Doba, kdy si rodiny udělaly půldenní "výlet" do autobazarů, kde vybíraly svoje vysněné auto, je zdá se dávno pryč. Do popředí se totiž dostávají moderní technologie a online způsob výběru, resp. nakupování. Výrazně proto roste návštěvnost webových stránek jednotlivých prodejců. U některých se dokonce jedná meziročně o desítky procent. "V roce 2018 jsme registrovali 40% zákazníků, kteří si svoje vozidlo rezervovali a následně koupili v prostředí našich webových stránek," říká Filip Kučera z Auto ESA a doplňuje: "V roce 2019 to pak již bylo 45 procent." Jeho slova potvrzuje i Petr Novák ze společnosti Mamacar: "S vyšší návštěvností webových stránek i výrazně roste počet rezervací. Oproti roku 2018 bylo webových rezervací uskutečněno o 19% více."

Svoji velkou roli v tomto trendu samozřejmě sehrávají chytrá mobilní zařízení, která umožňují prohlížení nabídek prodejců, včetně snadné možnosti rezervace konkrétního vozu, jejich porovnávaní nebo třeba výpočtu úvěrových splátek přímo z mobilního zařízení. Počet přístupů z mobilních zařízení meziročně výrazně narůstá. "Zatímco v roce 2017 byla návštěvnost našich webových stránek z mobilních zařízení přibližně 25 procent, v roce 2018 35 procent, tak v roce 2019 to bylo již plných 43 procent," říká Filip Kučera z Auto ESA a doplňuje další zajímavý údaj: "Průměrný uživatel na svém mobilním zařízení stráví přibližně o jednu minutu déle než u klasického počítače a prohlédne si 6 vozidel."

Mobil vs. autobazar

Nástup on-line obchodních platforem ale také možná stojí za ukončením činnosti některých menších autobazarů. Podle odhadu předsedy Asociace autobazarů APPAA Petra Přikryla ukončilo v roce 2019 svoji činnost desítky obchodníků s ojetými vozy. "Důvodů ukončení jejich činnosti je samozřejmě více, ale je pravdou, že někteří prodejci prostě zaspali dobu a od devadesátých let se jejich způsob obchodování vůbec nezměnil," říká k tomu Přikryl.

Podle něj se obchodování s ojetinami bude stále více přesouvat do virtuálního prostředí. "Zákazníci autobazarů mládnou, jsou zvyklí používat mobil na nákup potravin, letenek, zájezdů nebo třeba oblečení, elektroniky a nábytku. Proč by to u automobilů mělo být jinak?" Kdo se podle něj nepřizpůsobí současnému trendu, dříve nebo později skončí.