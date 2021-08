Třetina Čechů plánuje pořízení hybridu nebo čistě elektricky poháněného vozu

Přibližně 33 procent Čechů si plánuje pořídit vůz na hybridní nebo čistě elektrický pohon. Čtyři pětiny z nich by si takový vůz koupily a 21 procent by si jej pronajalo. V současnosti takový vůz mají asi čtyři procenta lidí. Většina by volila hybridní nebo mild hybridní pohon, po čistém elektromobilu by sáhlo deset procent lidí. Vyplývá to z průzkumu Generali České pojišťovny mezi více než 800 českých motoristů.

Od pořízení elektromobilu odrazuje Čechy hlavně jeho vysoká pořizovací cena (54 procent), délka dobíjení baterie (38 procent) nebo obavy z nadměrného úbytku její kapacity během používání (31 procent). Ideální elektromobil by podle nich měl stát do 300 tisíc korun a měl by ujet nejméně 350 km. Životnost baterie pohánějící vůz by měla být podle domácích motoristů alespoň osm až deset let.

S vlastnictvím elektromobilů vyvstávají také otázky v podobě nákladů spojených nejen s jejich pořízením, ale hlavně s jejich provozem nebo s cenou oprav v případě nehody. S celkově vyššími provozními náklady proti autům se spalovacími motory počítají tři čtvrtiny dotázaných, stejně tak s dražším servisem (80 procent). S nákladnějšími opravami po nehodách je smířeno 85 procent dotazovaných.

Zhruba dvě třetiny Čechů mají obavy z nedostatku dobíjecích stanic. V případě nehody se obávají hrozby požárů, jejichž vznik je vzhledem k elektronice a bateriím ve voze nepředvídatelný. Případně samovznícení je hrazeno z havarijního pojištění.

Čtyři pětiny Čechů považují elektromobily za ekologické. Největší smysl jim v tomto ohledu dávají hlavně díky snížení emisí v ulicích města (62 procent) a snížení hluku (20 procent). Za neekologické Češi považují auta na elektrický pohon kvůli likvidaci použitých baterií (72 procent), způsobu těžby a zpracování drahých kovů pro výrobu baterií (66 procent) a 60 procent respondentů se domnívá, že se problém s emisemi od výfuků aut přesunuje do elektráren.

Česko stále významně zaostává v počtu nově registrovaných elektromobilů a hybridů, vyplývá ze studie PwC Strategy & Electric Vehicles Sales zveřejněné v půli srpna. Zatímco v západní Evropě, USA, Číně a Japonsku je podíl těchto vozů na prodejích nových aut 18 procent, v Česku je to okolo 11 procent.

V Česku se v letošním prvním pololetí prodalo přes 1200 elektrických aut, což je jedno auto ze sta. "V České republice chybí ze strany státu jakákoli podpora i osvěta. Celkově je cítit skepse k podpoře udržitelnosti jako takové. Překážkou jsou samozřejmě vysoké ceny elektromobilů i nedostatečná infrastruktura," uvedl expert PwC na autoprůmysl Pavel Štefek.