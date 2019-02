Za testy jedině do teplých krajin

Venku mrzne, až praští. Ručička teploměru i v ranních hodinách atakuje magických minus 10 stupňů. Automobily v takových podmínkách dostávají pořádně zabrat a o nějakém závodění či zkoušení limitů jízdních vlastností nemůže být řeč. Právě proto se v zimních měsících jezdí veškeré nové modely testovat do destinací, ve kterých je i v této době příjemné a teplé klima. Jednou z takových jsou Kanárské ostrovy, kde v lednu proběhlo testování nového vysokovýkonného modelu Hyundai i30 Fastback N.

Třikrát N

"N" - zrozeno v Namyangu, vyvinuto a testováno na okruhu v Nürburgringu a vyrobeno v Nošovicích u Frýdku-Místku. I tak se dá interpretovat písmenko N, kterým je oficiálně označena sportovní divize vozů Hyundai. Kromě pomyslného "třikrát N" je ale v názvu také zahrnuta určitá paralela s průjezdem ostrou zatáčkou, respektive šikanou, jejíž tvar křivky písmene N symbolizují.

Sportovní design s prostorností rodinného vozu

Nový i30 Fastback N je druhým vysokovýkonným modelem značky Hyundai a navazuje na extrémně úspěšný pětidveřový hatchback i30 N. Zároveň je také prvním ostrým pětidveřovým kupé v segmentu C nabízejícím nevšední zážitky z jízdy. Díky atraktivnímu tvaru karoserie a protáhlé zádi má i30 Fastback N níže položené těžiště, což mu umožňuje snadnější a přesnější průjezd zatáčkami a celkově jsou jeho jízdní vlastnosti lepší než u hatchbacku. Tomu napomáhá i zatížení náprav, které je u modelu i30 Fastback N rozloženo více rovnoměrně. Sportovní charakter karoserie ale není vše, co tento model dokáže nabídnout. Díky zavazadlovému prostoru o objemu 450 litrů je i30 Fastback N ideální volbou pro tatínky s rodinou, kteří mají rádi o něco sportovnější jízdu.

Extrémní výkon, střelba od výfuku a individualizace nastavení

Hyundai i30 Fastback N disponuje dvoulitrovým přeplňovaným čtyřválcem, který nabízí výkon o síle 275 koní a točivý moment 353 Nm. To už jsou opravdu solidní parametry! Na stovku vůz zrychlí za 6,2 sekundy a maximální rychlost činí 250 km/h, takže se s ním rozhodně nudit nebudete. A pokud by přece jenom taková situace nastala, hned vás z nudy probudí parádní zvuk výfuku, ze kterého se při prudkém sešlápnutí plynové pedálu ozývá střelba, jež nenechá nikoho v okolí klidným. Nový i30 Fastback N má ale ještě jednu velkou výhodu - dá se v něm nastavit prakticky cokoliv, na co si vzpomenete. Systém N Grin Control nabízí výběr až z pěti jízdních režimů (Eco, Normal, Sport, N a N Custom), které se aktivují pomocí dvou tlačítek na volantu. Měnit lze tedy nastavení motoru, tlumičů, stabilizačního systému ESC, diferenciálu, zvuku výfuků, řízení a vyrovnávání otáček. Zkrátka vše, co vás napadne. Díky těmto možnostem si váš i30 Fastback N nastavíte přesně tak, jak potřebujete. Sportovní kupé či jen "o něco rychlejší" rodinné auto? Záleží na vás.