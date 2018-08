Podceňovat zkušební jízdy se při výběru vozu nevyplatí.

Jestli vám sedí nové šaty nebo sako, zjistíte ve zkušební kabince během okamžiku. Chystáte-li se pořídit vůz, měli byste naopak v jeho kabině strávit co nejvíce času.

"I když jsou zákazníci nadšeni značkou, výhodnou cenou nebo vzhledem nového vozu, doporučujeme jim, aby se s výběrem ojetého vozu z naší nabídky v žádném případě neukvapovali. Vybraný vůz, nebo ještě raději hned několik vozů, by si měli co nejpečlivěji vyzkoušet. Podceňovat prověření užitných vlastností vybraného vozu v praxi se rozhodně nevyplácí," upozorňuje generální ředitelka mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO Karolína Topolová.

Největší prodejce ojetých vozidel ve střední Evropě zákazníkům nabízí na všech svých pobočkách možnost téměř neomezených testovacích jízd. "Snažíme se zákazníkům při výběru podat skutečně účinnou pomocnou ruku. Mohou si zvolit trasu, dobu jízdy i vzdálenost, v ničem je neomezujeme, naopak jim doporučujeme, aby jízda byla dostatečně dlouhá a zvládli při ní vystřídat různé komunikace a co nejvíce různorodých jízdních situací," uvádí Karolína Topolová. "Emoce při tom musí jít stranou. Dokud se dostatečně nepřesvědčí, že jim sedí ergonomie, vybavení vozu nebo celkové pohodlí při jízdě, neměli by ohledně nového vozu přijímat žádná konečná rozhodnutí."

I když jste si zcela jistí zvoleným typem karoserie, počtem dveří, barvou, motorizací a dalšími technickými charakteristikami, mějte na paměti, že nejdůležitější je subjektivní pocit z jízdy. Auto, které se vám tolik líbí, se vám totiž vůbec nemusí dobře řídit. "Pocit při sezení, velikost vnitřního i úložného prostoru, dosah různých ovládacích prvků, dostatečná úroveň bezpečnosti a v neposlední řadě celkové pohodlí při jízdě - to vše lze prověřit jen při dostatečně dlouhé zkušební jízdě. Kromě toho při ní prodejce zájemci může odpovědět na veškeré otázky ohledně technických parametrů, aby na vybraný vůz mohl získat skutečně komplexní pohled," pokračuje Dušan Procházka, manažer největší tuzemské pobočky AAA AUTO.

Zatím nejdále v tomto směru jde prodejce zánovních vozů Mototechna, který nově po pilotním provozu v Praze na všech svých pobočkách zavedl službu Try & Buy, díky níž si mohou zájemci pronajmout vybraný vůz až na měsíc. Během této doby si mohou dostatečně ověřit, zda jim celková dispozice, výkon a výbava skutečně vyhovují a že budou s vozem dlouhodobě spokojeni. Pokud se jej pak rozhodnou koupit, cena pronájmu se jim odečítá z jeho pořizovací ceny, v opačném případě mohou vůz vrátit.

Testovací jízdy s vozy různých značek Karolína Topolová doporučuje spíše konzervativním řidičům, kteří například nikdy neuvažovali o změně. Ve výsledku by mohli být překvapeni, že jim třeba měkčí nebo naopak tvrdší podvozek modelu jiné značky nakonec vyhovuje více. "A nejlépe, když si vyzkouší vozy co nejširšího záběru různých výrobců. Odlišné karoserie, motorizace, převodovky - zájemci o automobil mají opravdu z čeho vybírat a co zkoušet, a to vše na jednom místě a bezplatně. Nic nám neudělá větší radost, než když jim nějaký model skutečně sedne," konstatuje Karolína Topolová.

"Chceme, aby od nás klienti odjížděli s vědomím, že si pro sebe vybrali skutečně ideální auto, které jim bude po všech stránkách vyhovovat, a že jim radost z něj za nějakou dobu nepokazí nějaký nevhodný detail nebo dokonce závažnější překážka," dodává ředitelka. Pokud se tak nakonec přece jen stane, doporučuje, aby zákazník přijel vůz vyměnit za jiný. "Vůz lze vyměnit za jiný do sedmi dní, bez udání důvodu," uzavírá Karolína Topolová.