Adrop.cz uvádí na trh DIY dárkové boxy.

Liberecká zážitkovka Adrop.cz využívá vlnu popularity trendu DIY. Na vánoční trh uvádí novinku v podobě KutilBoxů. Dárku, který v sobě intenzivněji spojí prožitek a vzpomínky, neboť si ho obdarovaný musí sám vyrobit.

V posledních letech jsou populární rozmanité dárkové sady, pytle či boxy. Svůj velký podíl na nárůstu jejich oblíbenosti má i situace spojená s pandemií onemocnění covid-19, kdy lidé raději než po zážitku, u něhož si nejsou jisti, zda a za jakých podmínek se bude konat, sáhnou po fyzickém dárku. Ten mohou mít ihned a bez ohledu na další podmínky.

"U klasických hmotných dárků nám chyběla přidaná hodnota. Z praxe víme, že prodej věcí spojených s výrobou piva, respektive alkoholu obecně, a chilli frčí. Přemýšleli jsme, jak tuhle "nudnou" klasiku spojit s nějakým zážitkem, který přinese další vzpomínky, emoce. Koncept do it yourself neboli udělej si sám se přímo nabízel. Zjistili jsme, že v zahraniční už podobné sety existují a je o ně zájem. Tak jsme se pustili do výroby vlastních prototypů," přibližuje zrod prvních KutilBoxů z gurmánské oblasti Rostislav Peníška, jednatel zážitkové společnosti Adrop.cz.

Kožený pásek, ale i chilli a sušené maso

Po jasné volbě, kterou představovaly KutilBoxy například na výrobu piva IPA, chilli omáček či sušeného masa, nabídku doplnily verze s koženými výrobky, jakými jsou třeba zápisník či pásek. Nechybí ani možnost výroby nože. "O nápady nouze určitě není. Složitější je v praxi najít dodavatele jednotlivých komponentů tak, aby byl obsah kvalitní, ale zároveň jsme mohli udržet rozumné ceny," vysvětluje Rostislav Peníška.

Všechny boxy vznikly nejprve jako prototypy, které prošly testováním a zkoušením. Na základě toho je čekalo různé vylepšování obsahu. "Samozřejmě je pro nás důležitá i odezva od zákazníků, jsme připraveni na KutilBoxech i dále pracovat podle jejich referencí," říká Peníška z Adrop.cz.

Zafungoval newsletter, boduje pivo IPA

Hned první zpráva v podobě newsletteru směřovaného na již registrovanou klientelu Adropu.cz zaznamenala úspěch; pouhá informace o novince vedla během několika hodin k prodeji 16 kusů KutilBoxů.

On-line prostředí je primární pro launch KutilBoxů i nadále. Adrop.cz tradičně sází na vlastní komunikační kanály v podobě sociálních sítí, webu a PPC reklamy či PR články. Cílovou skupinou jsou ženy ve věku 25 až 55 let, které hledají originální dárek pro své partnery. Finální cílová skupina však bude definována až s ohledem na metriku kampaně a reálné prodeje.

Adrop.cz navíc počítá s rozšířením sortimentu KotilBoxů zaměřených více pro ženy; vizí jsou DIY sady na výrobu dárků z oblasti kosmetiky, designu anebo třeba relaxace. Prozatím je jedničkou v dosavadních prodejích KutilBox se sadou na výrobu svrchně kvašeného piva IPA.