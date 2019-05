Aerolinky British Airways obnoví lety do Pákistánu

Britské aerolinky British Airways obnoví příští týden lety do Pákistánu a stanou se první západní leteckou společností, která začne létat do země. British Airways zastavily lety do Pákistánu po bombovém útoku na hotel Marriot v pákistánském hlavním městě v roce 2008. Vyplývá to ze čtvrtečního prohlášení společnosti.

Podle prohlášení se bezpečnost v převážně muslimské zemi s 208 miliony obyvatel od přerušení letů zlepšila a útoky radikálů prudce klesly. To obnovilo zájem o Pákistán ze strany investorů i turistů.

První let by se měl uskutečnit v neděli 2. června. Z londýnského letiště Heathrow plánují British Airways létat třikrát týdně nejnovějším letadlem Boeing 787 Dreamliner.

Přímé lety mezi Pákistánem a Británií nyní provozuje pouze ztrátová národní letecká společnost Pakistan International Airlines (PIA). Stárnoucí flotila letadel společnosti je však často zdrojem stížností cestujících.

Silnou pozici v Pákistánu mají aerolinky z Blízkého východu - Qatar Airways, Etihad Airways a Emirates. Pravidelně létají do země také turecké Turkish Airlines.

Islámábád spustil mezinárodní reklamní kampaň, jejímž cílem je oživit cestovní ruch. Na ten měla negativní dopad činnost radikálních islamistických skupin, které destabilizovaly zemi po teroristických útocích v USA v září 2001 a válce v Afghánistánu, napsala agentura Reuters.