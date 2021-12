AGAS získal od cizinecké policie ocenění pro projekt roku

Systém AGAS vyvinutý společností ATRAK, který slouží k nepřetržitému dohledu nad vzdušným prostorem ČR se speciálními funkčnostmi pro potřeby služby cizinecké policie PČR, získal ocenění Projekt roku u příležitosti 11. ročníku předávání cen Policista Ředitelství služby cizinecké policie za období Covidu. Ocenění za AGAS převzal plk. Mgr. Marcel Prošek z Národního situačního centra ochrany hranic.

Informační systém AGAS (Air Ground Analysis System) má kromě posílení ochrany hranic v rámci vzdušného prostoru velmi vysokou perspektivu nejen v oblasti odhalování nelegální migrace, ale rovněž v oblasti obcházení celních předpisů, obchodu s lidmi a terorismu. Systém v reálném čase vyhodnocuje data ze systémů řízení letového provozu. Konkrétně jde o data přehledových radarů a čidel, pozemního radaru Praha-Ruzyně společně s daty letových plánů.

AGAS generuje pro operátory výstrahy, a to například při přiblížení nebo vniknutí letadla do omezených a zakázaných prostorů, při změnách v datech letového plánu nebo při porušení pravidel. Výstrahy se zobrazují na více pracovištích, operátoři do systému následně zaznamenají způsob jejich vyřešení. Výhodou pro policisty v terénu je, že se pohyb či přítomnost sledovaného objektu zobrazuje v klasických topografických mapách.

"Zkušenosti se systémem AGAS jsou velmi pozitivní. Je intuitivní, uživatelsky přívětivý a získali jsme v něm důležitý nástroj, který nám pomáhá chránit vzdušné hranice České republiky a Schengenského prostoru a schopnost pružně reagovat na jakékoliv narušení," hodnotí AGAS plk. Petr Malovec z Národního situačního centra ochrany hranic Ředitelství služby cizinecké policie.

Základní instalaci systému AGAS provedla společnost ATRAK v březnu minulého roku. Druhou část pak předala cizinecké policii na konci roku 2020. Aktuálně se chystá třetí verze systému, která dále zvyšuje komfort uživatelů i administrátorů a rozšiřuje možnosti filtrace aktuálních i přehrávaných dat.

11. ročník předávání cen Policista Ředitelství služby cizinecké policie za období Covidu se uskutečnil v Panteonu Národního muzea dne 11. listopadu 2021 za přítomnosti prvního náměstka ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání JUDr. Ing. Jiří Nováčka, policejního prezidenta genmjr. Mgr. Jana Švejdara a řady dalších vzácných hostů. Ředitel cizinecké policie, plk. Mgr. Milan Majer, předal v rámci slavnostního vyhlášení více než 120 medailí a dalších ocenění.



Společnost ATRAK se již více než 30 let specializuje na vývoj a poskytování služeb a řešení pro letecký průmysl, zejména pro řízení letového provozu. Součástí portfolia společnosti jsou produkty zahrnující kritické systémy používané řídícími letového provozu, přehledová zobrazení, systémy k modelování vzdušného prostoru či business a finanční řešení pro účetnictví, fakturaci a statistiky. Tyto systémy využívají zákazníci po celém světě v čele s Řízením letového provozu ČR.

Společnost je držitelem oprávnění Úřadu pro civilní letectví a současně disponuje certifikáty pro bezpečný a kvalitní vývoj a realizaci systémů v leteckém průmyslu a v oblasti řízení letového provozu. Od roku 2020 je ATRAK součástí průmyslově-technologického holdingu Czechoslovak Group a jeho divize CSG Aerospace.