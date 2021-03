Agentura CzechInvest v následujících sedmi letech podpoří na 300 start-upů

Státní agentura CzechInvest v následujících sedmi letech podpoří přes 300 start-upů ze sedmi technologických oblastí. Díky pondělnímu rozhodnutí vlády bude moci letos spustit projekt Technologická inkubace, na který je připravena miliarda korun. Jeden uchazeč bude moci získat podporu až pět milionů korun. Kromě přímých dotací budou k dispozici i další služby, které mají firmám pomoci s rozvojem a nalezením příležitostí pro uplatnění. CzechInvest to v úterý uvedl v tiskové zprávě.

Projekt Technologická inkubace bude financován z programu The Country for the Future, a to v rámci naplnění Inovační strategie ČR 2019 až 2030. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) na projektu miliardu korun vyčlenilo tedy už předloni. "Podpora inovačního potenciálu je jedním z klíčových nástrojů rozvoje konkurenceschopnosti České republiky. Dlouhodobě proto investujeme do vědy, výzkumu a inovací, za letošek to bude 38 miliard korun. V souladu s Inovační strategií ČR chceme být nejen zemí vysoce odborných znalostí a pokročilých technologií, ale rovněž místem pro nejvýznamnější světové vědecké kapacity," uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Technologická inkubace se zaměří na sedm technologických oblastí - mobilita budoucnosti, umělá inteligence a IT, kreativní průmysly, udržitelnost a ekoinovace, kosmické technologie, jaderná a částicová fyzika a chytrá řešení proti krizím. Podle CzechInvestu jsou právě tyto obory perspektivní pro další ekonomický rozvoj a konkurenceschopnost ČR. Vysoká přidaná hodnota už podle agentury neleží v průmyslových oborech jako takových, ale v technologiích, které jsou použitelné napříč odvětvími.

Kromě finanční pomoci je pro začínající společnosti připraven balíček služeb zahrnující práci s firmou po dobu až dvou let. Bude se jim věnovat tým expertů, pomůže s především s konkrétní technologií, ale dále třeba i marketingem, poskytne i právní servis. Vše bude koordinovat CzechInvest.

Inspirací pro Technologickou inkubaci byl před pěti lety spuštěný program ESA BIC (European Space Agency Business Incubation Centre), který pod záštitou CzechInvestu pomáhá vybraným start-upům.

"Technologická inkubace je projekt pro budoucnost a je správně, že v něm stát hraje prostřednictvím CzechInvestu aktivační roli v oblasti inovace, rozvoje a podpory české excelence. Silnou pozitivní odezvu už nese projekt Mobility Innovaton Hub, který je prvním hubem ze sedmi, které v rámci Technologické inkubace spustíme. Ten vychází z naší zkušenosti s ESA BIC. Chceme tímto krokem inspirovat i zbytek Evropy tak, jak to v digitalizaci dělá například Estonsko," dodal generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl.