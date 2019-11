Alibaba nabídne akcii za 176 hongkongských dolarů

Alibaba nabídne při vstupu na hongkongskou burzu jednu akcii za 176 hongkongských dolarů. Firma tak potvrdila dřívější informaci agentury Reuters. Částka je o 2,8 procenta nižší, než činila závěrečná úterní cena jedné akcie Alibaby obchodované na newyorské burze. Čínský internetový gigant při největší primární nabídce (IPO) v Hongkongu za uplynulých devět let získá za 500 milionů nabízených akcií 12,9 miliardy amerických dolarů (298 miliard korun).

Agentura Reuters dříve uvedla, že společnost při vstupu na burzu utrží nejméně 88 miliard hongkongských dolarů (261 miliard korun), což by bylo symbolické, protože číslovka osm se v čínské kultuře spojuje s prosperitou a štěstím. Při využití takzvané greenshoe opce, která umožňuje počet upisovaných akcií zvýšit, pokud je poptávka vysoká, by to bylo až 12,9 miliardy USD, napsal Reuters.

Obchodovat by se s akciemi Alibaby mělo v Hongkongu začít příští týden. Krok firmy se stane největší přeshraniční sekundární nabídkou akcií a bude pro Hongkong velkou vzpruhou. Ten se totiž kvůli více než pět měsíců trvajícím protestům a obavám z dopadů obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou poprvé za deset let propadl do recese.

S akciemi Alibaby se už od roku 2014 obchoduje v New Yorku a firma drží titul největší primární veřejné nabídky akcií na světě v hodnotě 25 miliard USD. Alibaba původně zamýšlela ve stejnou dobu i vstup na burzu v Hongkongu, struktura řízení firmy však tehdy nesplňovala pravidla burzy. Hongkong proto loni svá pravidla upravil, aby přilákal čínské technologické giganty. Alibaba je první firmou, která tento nový systém otestuje.