American Airlines nechají Boeing 737 MAX mimo provoz do listopadu

Americké aerolinky American Airlines ponechají letouny Boeing 737 MAX mimo provoz nejméně do 2. listopadu, denně se toto opatření dotkne asi 115 letů. Letecká společnost, která dosud počítala s výlukou těchto strojů do 3. září, to oznámila v tiskovém prohlášení. Již v pátek o prodloužení odstávky do 3. listopadu informovaly aerolinky United Airlines.

Nyní se očekává, že ke stejnému kroku přistoupí i Southwest Airlines, které zrušily lety Boeingů 737 MAX do 1. října.

Rozhodnutí American Airlines i United Airlines není překvapující s ohledem na to, že koncem června americký Federální úřad pro letectví (FAA) našel nové problémy u letounů Boeing 737 MAX. Úřady nyní zkoumají software, který je za potíže tohoto typu letadla zodpovědný. Zatím tedy není jisté, kdy FAA opět lety umožní.

Letadla 737 MAX, která jsou nejprodávanějším modelem Boeingu, byla po celém světě odstavena mimo provoz v březnu. Důvodem byly dvě letecké katastrofy s 346 oběťmi na životech.