Asociace: Uvolnění v rozumné míře je vhodné, nesmí se opomenout kompenzace

Formu rozumného uvolnění protiepidemických opatření s ohledem na situaci v okolních zemích by uvítala tuzemská Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP). Nemůže však nastat ze dne na den. Debata o ukončení restrikcí by ale neměla být záminkou k tomu, aby vláda nedořešila kompenzace za poslední vlnu omezení loni před Vánocemi. Podnikatelé totiž na náhrady stále marně čekají. Ve středu to uvedl předseda představenstva AMSP Josef Jaroš.

Testy v úterý v ČR potvrdily 57.195 nových případů koronavirové nákazy, což byl rekordní počet. Čísla sice rostou v souvislosti se šířením nakažlivější varianty omikron, většinou má však nákaza mírnější průběh. S covidem-19 je ve vážném stavu v nemocnicích 213 lidí, což je zhruba stejně jako před týdnem. V mezidobí ale těchto pacientů ubylo pod 200. Některé státy v Evropě zároveň také kvůli tomu opatření uvolňují. Dánsko a Norsko již zrušily většinu opatření, ve Velké Británii zákon už nepřikazuje nosit roušky ve vnitřních prostorech a prokazovat se tzv. covidovými pasy před vstupem do divadel nebo klubů. Covidové pasy pro vstup do zábavních podniků, hotelů, restaurací nebo kin ruší také Izrael.

"Nemusíme si zastírat, že všichni - podnikatelé i zaměstnanci - už mají covidu i opatření proti němu plné zuby. Do budoucna by se měl uplatňovat především zdravý rozum - kdo se cítí být nemocný, ať se poradí s lékařem a zůstane doma. To platí i pro obyčejnou chřipku," řekl Jaroš. Firmy si za poslední dva roky vyzkoušely různé formy fungování v průběhu omezení, jsou tak podle Jaroše schopné podle charakteru činnosti zavést práci z domu nebo začít znovu testovat zaměstnance. Žádný podnikatel nechce paralyzovat svůj podnik jakoukoliv nemocí, dodal.

Zaměstnanci mají v současné době povinnost testovat se dvakrát týdně antigenními testy. Ve veřejné dopravě, obchodech a dalších vnitřních prostorech mají lidé povinnost mít nasazený respirátor alespoň třídy FFP2. Do služeb, na kulturní či sportovní akce mají přístup až na výjimky jen lidé s dokončeným očkováním nebo ti, kteří v posledním půl roce prodělali nemoc covid-19.

Nejvyšší správní soud však ve středu zrušil povinnost prokazovat očkování nebo prodělanou nemoc před vstupem do restaurací, klubů či heren a při ubytování v hotelech. Zásah soudu je časově odložený o sedm dní. Poté budou moci využívat restaurace a hotely všichni lidé, kteří aktuálně nevykazují příznaky onemocnění, včetně neočkovaných proti covidu-19. Do té doby má ministerstvo zdravotnictví prostor reagovat na rozhodnutí soudu, které bude během středy dostupné na úřední desce.

Pandemický zákon podle soudce Petra Mikeše podobnou regulaci restaurací a hotelů neumožňuje. Zákon o ochraně veřejného zdraví by sice regulaci umožňoval, avšak jen za situace, kdy ohniskem choroby je celá země a podezřelým z nákazy každý její občan. Ministerstvo však v odůvodnění opatření s takovou argumentací nepřišlo. Časový odklad účinnosti zdůvodnil Mikeš vážností současné epidemické situace.