Australská ekonomika rostla nejpomaleji od krize

Tempo růstu hrubého domácího produktu (HDP) Austrálie v prvním čtvrtletí zpomalilo v celoročním přepočtu na 1,8 procenta, což byl nejpomalejší růst od globální finanční krize. Zpráva podle analytiků naznačuje, že ekonomika potřebuje agresivní měnové a fiskální stimuly, které by zemi bohatou na suroviny ochránily před sklouznutím do recese. Australská ekonomika roste nepřetržitě již 28 let, upozornila agentura Reuters.

Dlouhodobý průměrný růst australské ekonomiky činí 3,5 procenta. Mezičtvrtletně HDP vzrostl o 0,4 procenta po zvýšení o 0,2 procenta ve čtvrtém čtvrtletí loni. Analytici však čekali zrychlení až 0,5 procenta.

"Australská ekonomika ztratila tempo. Hlavním viníkem jsou slabé výdaje spotřebitelů," řekl hlavní ekonom makléřské firmy CommSec Craig James. "Ke snížení nezaměstnanosti a oživení inflace je zapotřebí jak měnových, tak fiskálních stimulů. Ale je zapotřebí, aby odpověděly také firmy prostřednictvím vyšších investic."

Ke zpomalení přispěla hlavně slabá soukromá spotřeba, když spotřebitelský sektor se na australském HDP podílí zhruba 56 procenty. Naopak světlým bodem byly vyšší výdaje vlády na zdravotní péči, zdravotně postižné a péči o seniory. Růstu pomohl také vyšší vývoz díky růstu cen některých surovin.

Kvůli obavám ze zpomalení ekonomiky, růstu nezaměstnanosti a nízké inflaci australská centrální banka v úterý snížila hlavní úrokovou sazbu na rekordní minimum 1,25 procenta. Sazby v zemi klesly poprvé za téměř tři roky.