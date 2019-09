Bankovní rada ČNB nechala úrokové sazby beze změny

Bankovní rada České národní banky nechala úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstává na dvou procentech. Informovala o tom mluvčí centrální banky Markéta Fišerová.

Důvodem středečního rozhodnutí je podle ekonomů především nejistý vývoj v zahraničí. "Čistě z pohledu vývoje domácí ekonomiky by bankovní rada mohla úrokové sazby zvýšit, vývoj v zahraničí však v tuto chvíli představuje výrazné riziko, které přesvědčilo radní měnovou politiku raději nezpřísňovat," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler. Pokud by po zvýšení sazeb následovalo citelnější zpomalování domácí ekonomiky v souvislosti s vývojem v zahraničí, vystavila by se podle něj ČNB kritice a negativnímu reputačnímu riziku, že vývoj nepředvídala.

"Stabilita úrokových sazeb je podle mého názoru adekvátní stávající situaci a předpokládám, že se sazby ČNB nebudou měnit ani ve zbytku letošního roku," uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zasedání bankovní rady se zúčastnilo všech sedm jejích členů.

Nejistý vývoj v zahraničí

Pro ponechání úrokových sazeb beze změny hlasovalo pět členů bankovní rady ČNB. Dva členové byli pro zvýšení sazeb o čtvrt procentního bodu. Na tiskové konferenci po jednání rady o tom informoval guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Rusnok dále uvedl, že aktuální makroekonomické prognóze ČNB odpovídá mírný nárůst domácích tržních úrokových sazeb ve druhé polovině letošního roku následovaný jejich poklesem v příštím roce.

