Benzin od minulého týdne mírně zdražil, cena nafty stagnovala

Benzin v Česku v uplynulém týdnu mírně zdražil, cena nafty stagnovala. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 31,51 koruny, před týdnem byl o tři haléře levnější. Průměrná cena nafty zůstala na 29,53 koruny za litr. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, je benzin o 5,35 koruny na litru dražší než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili o 3,18 Kč na litru méně.

Analytici očekávají, že pohonné hmoty v příštím týdnu zdraží zhruba o deset haléřů, v delším horizontu lze podle nich očekávat výraznější růst cen. "Ropa Brent zdražuje, blíží se úrovni 68 dolarů za barel a je tak blízko svého maxima od první poloviny roku 2019. Koruna vůči dolaru postupně zpevňuje, což zdražování pohonných hmot utlumí," sdělil analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda. Pohonné hmoty se na komoditní burze v Rotterdamu obchodují v dolarech.

Aktuální zdražení benzinu při cenové stagnaci nafty podle Kovandy nastává proto, že s koncem zimní sezony v jarních měsících tradičně ochlazuje poptávka po topné naftě. "Tento vliv bude přítomný i v dalších sedmi dnech. Celkově letos nafta zdražuje méně výrazně než benzin kvůli snížení spotřební daně právě z ní," doplnil Kovanda.

Podle analytika Purple Trading Štěpána Hájka lze do konce května očekávat zdražení benzinu o 20 až 30 haléřů, nafta by měla zdražovat o něco pomaleji. Kovanda upozornil na aktuální prognózu banky Goldman Sachs, která očekává růst cen ropy až na 80 dolarů za barel. "Benzin by v takovém případě zdražil zhruba o další dvě koruny," dodal Kovanda.

Nejlevnější paliva natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr benzinu v průměru za 31,15 Kč. Naftu tam prodávají průměrně za 29,08 koruny za litr.

Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 32,09 koruny. Nafta tam stojí v průměru 30,22 koruny za litr.

Benzin i nafta v Česku vytrvale zdražovaly zhruba od poloviny ledna. Ve druhé polovině března zdražování naturalu zpomalilo a průměrná cena nafty od té doby kolísá kolem 29,50 koruny.