Boty na platformě: Když se těšíte na každý krok

Boty a platforma, to musí být perfektní symbióza. Přestože si hodně z nás boty kupuje hlavně pro jejich design, pohodlí byste neměli nikdy přehlížet. A k tomu vám může napomoci právě platforma. V kombinaci s kvalitně zpracovanou stélkou už nebudete chtít svůj nový pár nikdy vyzout. Prozkoumejte svět bot na platformě blíže a najděte si své favority.

Co kdybyste si mohli užívat každé procházky bez obav, že vás večer budou bolet nohy? A to v každém ročním období! Boty na platformě by měly být jednoznačnou volbou vašeho příštího nákupu. Pokud se tedy chystáte na znovuvybavení svého šatníku, nechte se inspirovat od těch nejpovolanějších odborníků z Rieker-eshop.cz.

Tenisky na platformě - zaručený úspěch

Tenisky už samy o sobě představují jednu z nejpohodlnějších kategorií obuvi vůbec. Vy tento komfort ale můžete ještě znásobit. Co byste řekli na platformu, která obsahuje speciální měkkou stélku s technologií tlumící náraz? Přesně tím se totiž mohou pyšnit boty na platformě z Rieker-eshop.cz. Nejenže skvěle absorbují veškeré otřesy, ale hlavně přitahují veškeré komplimenty. Kdo by si to nechal ujít?

Kotníkové boty na platformě navíc vedle kalhot sladíte také s šaty. Naprosto ideální kombinace na jarní výlety, ale i cestu do práce. Do kanceláře se vám však budou možná hodit spíše polobotky na platformě. Jejich tradičnější styl dostane zcela nový rozměr.

Zdravotní boty, nebo boty s platformou?

Ti, kteří trpí závažnými ortopedickými potížemi, musí speciálně vyhledávat zdravotní obuv. Velká část z nás však hodnotí zdravotní stránku dané obuvi spíše z preventivních důvodů. I proto pak raději vyhledáváme takové modely, které ze zajetých konvencí o nevkusných zdravotních botách spíše vypadávají.

Na trhu však existuje velké množství kvalitních technologií, které i klasickou obuv promění ve zdravotní pár. Obuv na platformě od Riekeru disponují unikátní technologií Antistress, která bude šetřit každý váš došlap. A s tím i vaše klouby. Když svůj nákup navíc odložíte na období, kdy probíhá výprodej bot, pořízení prémiových kousků se vám vyplatí hned několikrát.

Přidáte-li k tomu také pantofle na platformě, zajistíte si skvělé pohodlí i během teplých měsíců. Nebo přímo doma. Dbejte na výběr kvalitních materiálů, vaše nohy se vám odvděčí. Však uvidíte sami po té náročné procházce s vaším psím parťákem.

A co ten proklamovaný design? Mokasíny na platformě vás svým stylem určitě nezklamou. V dnešní době si můžete užívat nádherného páru bot a zároveň mít zdravý krok. Chce to pouze hledat takové značky, které vám zdravotní obuv podají v trochu neotřelém světle.

Léto ve znamení sandálů na platformě

Vedle pantoflí můžete v létě nosit také sandály na platformě. Trekové sandály nebo dámské sportovní sandály přinášejí sice ultimátní pohodlí, se zvýšenou platformou ale můžete výletu do přírody dodat ještě větší komfort.

Nezapomeňme ale také na bílé boty, které v létě plně využijete k doplnění svých svěžích outfitů. Díky své barvě se totiž lehce kombinují s jakýmkoliv stylem i kusem oděvu.

Letní obuv na platformě? Žádný problém! Na dovolenou u moře by ve vaší výbavě neměly chybět žabky na platformě. Večerní procházka po promenádě při západu slunce tak nebude ničím rušena. Najděte si je na Rieker-eshop.cz a buďte na letní výletění připraveni.