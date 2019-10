Brexit: nic se z ekonomického hlediska zatím nemění

Sobotní rozhodnutí britského parlamentu ohledně brexitu příliš ekonomickou situaci nemění, a to ani v případě české ekonomiky.

Na jednu stranu je to dobrá zpráva v tom smyslu, že se snížilo riziko neřízeného odchodu Velké Británie z EU, není to ale dostatečné k tomu, aby to odstranilo obavy z dalšího zpomalování ekonomického růstu nebo bezprostřední negativní reakce trhů. Vyplývá to z vyjádření ekonomů a odborníků oslovených ČTK. Ti navíc upozorňují, že dnešní rozhodnutí ukazuje, že britská politická scéna je v neutěšeném stavu.

Dolní komora britského parlamentu dnes odsunula schválení brexitové dohody, dokud její obsah nebude převeden do britského práva.

"Pro světovou ekonomiku je dnešní zmírnění rizika neřízeného odchodu Británie z EU dobrou zprávou, nicméně patrně nebude stačit, aby rozptýlila rizika dalšího zpomalování světové ekonomiky včetně EU," řekl ČTK hlavní ekonom ING Jakub Seidler. "Přetrvávající chaos kolem brexitu prodlužuje období zvýšené nejistoty a náklady s tím související," uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek.

Seidler zároveň upozornil, že brexitem samotným se toho pro další vývoj světové ekonomiky tolik nemění kvůli obchodním válkám mezi USA a Čínou a poměrně velké šanci, že americký prezident Donald Trump bude dále eskalovat obchodní válkou s EU.

"Z hlediska české ekonomiky se dneškem nic nemění. Brexit je nadále faktorem, který má a bude mít na českou ekonomiku negativní dopady. Negativní dopady obnášejí snížení firemních investic v důsledku ekonomické nejistoty a snížení exportní poptávky z Británie kvůli tamní nižší soukromé spotřebě," uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Dopady odhaduje krátkodobě v řádu několika desetin procentního bodu českého HDP. "Při tvrdém brexitu bych pro první následující čtvrtletí počítal s několikanásobným dopadem," dodal. I podle Marka dopady na českou ekonomiku nejsou nijak zásadní.

Ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Londýně Martin Macourek upozornil, že již dříve řada českých firem vyřadila Velkou Británii ze svých priorit a orientují se místo ní na Nizozemsko nebo skandinávské země. Britské firmy pak podle něj jsou již extrémně nervózní. "Investice, které by se měly uskutečnit například v automotive, nejsou. Od referenda v tomto odvětví poklesly až na polovinu. Nových projektů je mnohem méně a to se dřív nebo později projeví a bude to mít dopad na všechny státy, které s Velkou Británií obchodují," řekl ČTK.

Hlavní ekonom Natlandu Petr Bartoň upozornil, že jakákoli ekonomická aktiva týkající se Velké Británie, tedy akcie nebo libra, zůstanou nadále podhodnocena, a mohou ještě dále lehce ztratit.

Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy dnešní mimořádné jednání britského parlamentu ukázalo, že politický systém v Británii se v podstatě rozpadl. "Rostou tak škody způsobené referendem postaveném na lži a manipulaci, a je otázkou, jak dlouho se ta fraška bude ještě táhnout. Evropa tedy opět čeká na další kroky Británie a je bezpochyby připravena Britům nabídnout další odklad Brexitu. Otázkou ovšem je, zdali se Britové v dalších třech či šesti měsících dokážou na něčem shodnout," uvedl.

Pokud se do pondělí neukážou nové informace, pak Radim Dohnal z capitalinked.com čeká spíše mírně negativní reakci trhů. "Je ovšem také možné, že na dopis Borise Johnsona Brusel hned neodpoví, nebo odpoví spíše negativně. To by bylo pro finanční trhy ještě horší," uvedl.