Británie: zaměstnanost stoupla nejrychleji za tři roky

Britští zaměstnavatelé v období za tři měsíce do konce ledna najímali nové síly nejrychlejším tempem za poslední tři roky. Počet zaměstnaných osob stoupl o 222 tisíc, což přispělo ke snížení míry nezaměstnanosti na 3,9 procenta ze 4,1 procenta v tříměsíčním období do konce října, a tedy na nejnižší úroveň od počátku záznamů v roce 1975. Vyplývá to z dat statistického úřadu ONS. Situace na trhu práce je tak před odchodem Británie z Evropské unie příznivá.

Zvýšení zaměstnanosti výrazně překonalo předpověď analytiků, které oslovila agentura Reuters. Ti očekávali, že stoupne o 120 tisíc.

Jelikož podmínky odchodu Británie z Evropské unie jsou stále nejasné, mnoho podniků snížilo dlouhodobé investice do zařízení, a to může být důvodem najímání pracovníků, které mohou v případě zhoršení ekonomiky propustit.

Silný trh práce nutí zaměstnavatele ke zvyšování platů. Celkové příjmy včetně bonusů za tři měsíce do konce ledna meziročně vzrostly o 3,4 procenta, zatímco analytici v průzkumu Reuters odhadovali 3,2 procenta.