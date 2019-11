Britové nikdy nezískají obchodní dohodu s USA, jakou chtějí

Dlouho před tím, než voliči v Británii v roce 2016 rozhodli o odchodu své země z Evropské unie, si euroskeptici libovali v tvrzení, že Spojené království bude nezávislou zemí schopnou uzavírat vlastní dohody o volném obchodu. Šperkem mezi těmito dohodami měla být smlouva s USA. Britové ale takovou dohodu, jakou by s Washingtonem chtěli mít, nikdy nezískají, uvádí ve své analýze americká televizní stanice CNN.

I přes ujišťování z Washingtonu o ambiciózní obchodní dohodě Británie patrně narazí na "bojový šik nekompromisních amerických obchodních úředníků, kteří se pokusí otevřít britský trh pro více amerického zboží".

Jakoukoli dohodu navíc musí ratifikovat Sněmovna reprezentantů, což je komora, kterou momentálně kontrolují opoziční demokraté. A ti se obávají, že brexit by mohl ohrozit velkopáteční dohodu z roku 1998, která ukončila tři desítky let trvající konflikt v Severním Irsku.

Podle CNN se dá očekávat, že Spojené státy budou jako obvykle o obchodní dohodě vyjednávat z pozice síly, neboť ví, že pro Brity je velmi důležité získat přístup na americký trh, což naopak tolik neplatí. USA navíc drží všechny diplomatické karty.

Potravinářské standardy

Washington nebude ochoten s Londýnem uzavřít obchodní dohodu bez toho, aby požadoval mnoho na oplátku. "A tyto nároky nemusejí být přijatelné, zvlášť ty, které se týkají zemědělských produktů, včetně potravin, a zdravotní péče," píše CNN.

Potíže by tak mohly nastat kolem potravinářských standardů, které jsou v Evropě považovány za přísnější než ve Spojených státech. "Američtí vyjednavači se bezpochyby budou snažit tyto bariéry uvolnit, aby se americké zboží na britský trh dostalo," uvedla CNN. To je ale podle ní politicky ožehavé, protože Britové by jen neradi jedli kuřata omytá chlorovanou vodou nebo hovězí maso ošetřené hormony.

Spor ohledně potravinářských standardů by ale mohl být ničím v porovnání s politickou válkou kolem britské státní zdravotnické služby (NHS). Jedním z klíčových tvrzení labouristické kampaně před prosincovými volbami je, že konzervativní premiér Boris Johnson chce prodat britské zdravotnictví americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. "To je silné sdělení, i když není úplně pravdivé," uvádí CNN.

USA podle ní nejde o britské nemocnice, ale spor by mohl vypuknout kolem léků pro NHS od soukromých farmaceutických společností. Americké firmy se již nyní mohou o zakázky na dodávky léků do Británie ucházet, Washington se ale obává, že budoucí vlády by mohly požadovat dodávky za netržní ceny. Stanovování cen za léky tak bude součástí všech obchodních jednání s Londýnem.

Podle CNN je rovněž nutné připomenout Trumpovo tvrzení, že Johnsonova brexitová dohoda dojednaná s Bruselem by mohla uzavření obchodní dohody Británie s USA znemožnit.