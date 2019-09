Britská centrální banka nechala úroky beze změny

Britská centrální banka (BoE) nechala podle očekávání základní úrokovou na 0,75 procenta. Uvedla také, že odklad brexitu by mohl narušit hospodářský růst a vést ke zvyšování cen. Je to poprvé, kdy členové měnového výboru podrobně varovali ne jako dříve před následky nejistoty kolem brexitu, ale i před i jeho případným odkladem.

Takový scénář by mohl nastat poté, co britský parlament odhlasoval, že premiér Boris Johnson může odchod Británie z Evropské unie odložit, pokud se v blízké budoucnosti nepodaří dosáhnout dohody s Bruselem. Británie má EU opustit na konci října.

Zástupci BoE se domnívají, že Británie se letos vyhne recesi, varovali nicméně před brexitem a obchodními spory. Další nejistota kolem odchodu z Unie by podle nich vedla k tomu, že by úrokové sazby zůstaly delší dobu na nízké úrovni. Posuny oběma směry by mohly přijít v případě brexitu bez dohody, dodali ale.

BoE snížila svou prognózu hospodářského růstu ve třetím čtvrtletí letošního roku na 0,2 procenta z 0,3 procenta. Předpovídá, že inflace zůstane po zbývající část roku pod jejím dvouprocentním cílem.