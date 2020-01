Britské maloobchodní tržby klesly rekordních pět měsíců za sebou

Maloobchodní tržby v Británii se v prosinci překvapivě snížily, a to o 0,6 procenta. Pokles tak zaznamenaly už pátý měsíc za sebou, což je nejdelší série v záznamech, které sahají do roku 1996. Oznámil to britský statistický úřad. Analytici podle průzkumu agentury Reuters předpokládali, že tržby vykážou v prosinci nárůst o půl procenta.

Překvapivě slabé údaje o maloobchodu jsou další známkou ochabování ekonomiky, které by mohlo tento měsíc přimět britskou centrální banku ke snížení úrokových sazeb.

Statistický úřad už začátkem týdne oznámil, že hrubý domácí produkt (HDP) Británie se v listopadu meziročně zvýšil pouze o 0,6 procenta, což je nejslabší tempo za více než sedm let.

Britské podniky a spotřebitelé na podzim čelili značné politické nejistotě. Británie měla do 31. října opustit Evropskou unii, parlament si však vynutil odklad brexitu a na prosinec schválil konání předčasných voleb. Ty vyhráli konzervativci premiéra Borise Johnsona, který prosazuje brzký brexit. Výsledek voleb vedl ke zlepšení podnikatelské i spotřebitelské důvěry díky nadějím, že ukončí tříletou politickou nejistotu a umožní spořádaný odchod Británie z EU.

Páteční údaje o prosincových maloobchodních tržbách nicméně naznačují, že oživení spotřebitelské důvěry po vítězství premiéra Johnsona v předčasných parlamentních volbách se zatím neodrazilo v reálných spotřebitelských výdajích.

"Pro růst HDP za prosinec to nevěstí nic dobrého a mohlo by to posunout měnový výbor (centrální banky) blíž ke snížení úrokových sazeb na konci tohoto měsíce," uvedl ekonom Thomas Pugh ze společnosti Capital Economics. "Volby a odstranění části nejistoty by však mohly pro ekonomiku znamenat obrat. Jsou zde náznaky, že nálada se už zlepšila. Leden by proto nemusel být tak špatný," dodal.