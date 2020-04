Britský řetězec M&S znovuotevírá prodejny s potravinami. Rozšířil nabídku

Britský řetězec M&S ve své tiskové zprávě oznámil, že již dnes otevírá své prodejny se sekcemi potravin. Nakoupit zdravé a chutné fresh food a vůbec celý sortiment tak lidé mohou v DBK Praha 4, OC Fenix Praha 9, OC Nový Smíchov a na Václavském náměstí 36.

Ačkoliv v republice stále platí řada nařízení, některé obchody se již pomalu otevírají a mezi ně patří i prodejny s potravinami značky M&S. V rámci znovuotevření připravili i řadu nových produktů, které pro zákazníky připravil kulinářský tým této britské značky.

Široký výběr zahrnuje vše od snídaní přes obědy až po dezerty. V nabídce je například řada čerstvých zeleninových salátů či ovocných šťáv plné vitamínů, které jsou v tomto období velmi potřebné.

Specializované potraviny

Řetězec M&S se tentokrát více zaměřil na zákazníky, co chtějí získat více energie, zhubnout, nebo jen prostě zůstat fit.

Pokud se vyhýbáte masu a mléčným výrobkům, pak je pro vás připravena řada veganských jídel z řady "Plant Kitchen". Pro lidi s nesnášenlivostí na lepek, jsou vhodné všechny produkty s označením "Made Without." A na závěr, ti co chtějí i v rámci karantény zůstat fit si mohou pochutnat na jídlech s logem "Count On Us".