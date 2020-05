Budování sítí páté generace chce polovina Čechů

Sítě nové generace chce téměř polovina Čechů, vyplývá to z nejnovějšího průzkumu společnosti Huawei, realizovaného prostřednictvím agentury Ipsos. Dvě pětiny dotázaných uvedly, že z toho důvodu nejsou schopny odpovědět na dotaz, zda budování 5G sítí podporují, či nikoli. Sítě nové generace pak chce téměř polovina Čechů, pouze desetina je proti výstavbě infrastruktury 5G. Současně s tím by 49 procentům dotázaných respondentů vadilo navýšení ceny při budování sítí 5G způsobené vyloučením některého z účastníků veřejné soutěže. Problém s navýšením ceny nemělo 16 procent dotázaných a více než třetina lidí to nepovažuje za důležité.

Budování digitální ekonomiky nelze realizovat bez vysokorychlostních sítí nové generace 5G. Využití sítí 5G bude velmi široké a bude se týkat téměř všech oblastí. Aplikace a navazující mobilní služby budou těžit nejenom z vysoké přenosové rychlosti, ale především z nízké latence. "Sítě 5G budou za pár let všudypřítomné. Významný potenciál bude v průmyslu - digitalizované výrobní linky nebo robotizované systémy -, dále budou 5G sítě přítomny v medicíně, dopravě a budou jedním ze stěžejních prvků Smart Cities. A samozřejmě se sítěmi páte generace se dočkáme i masivního rozvoje internetu věcí," říká Tomáš Kolder, tiskový mluvčí korporátní divize Huawei.

Dvě pětiny (41 procent) respondentů ale nemají dostatečné informace k 5G sítím v souvislosti s jejich budováním. Proti budování infrastruktury 5G je 11 procent dotázaných. "Pozitivní zprávou je, že téměř polovina dotázaných je pro výstavbu 5G. Nicméně, průzkum agentury Ipsos ukázal, že existuje početná základna obyvatel, kteří o 5G nemají žádné informace. Vyzýváme české instituce, regulátory, operátory a všechny naše partnery, aby nám pomohli českou veřejnost v problematice 5G více edukovat," vyzývá Tomáš Kolder. V souvislosti s budováním 5G by téměř polovině Čechů vadilo prodražení výstavby z důvodu vyřazení některých z účastníků veřejné soutěže.

Se sítěmi páté generace se také více mluví o kybernetické bezpečnosti. Jak uvedl únorový průzkum agentury Ipsos pro Huawei, kybernetická bezpečnost je pro 93 procent Čechů důležité téma. Aktuální průzkum k tomuto dodává, že 88 procent dotázaných uvedlo, že posilování kybernetické bezpečnosti v České republice je pro ně důležité. Pouze pět procent se domnívá, že posilování kyberbezpečnosti není v ČR důležité, a sedm procent dotázaných téma kybernetické bezpečnosti nezajímá.

Průzkum byl realizován ve dnech 24.-27. dubna na reprezentativním vzorku 550 Čechů prostřednictvím on-line nástroje Instant Research od agentury Ipsos.