Burberry a další značky prémiového zboží snižují prognózy zisku

Šíření koronaviru v Číně a Hongkongu škodí poptávce po luxusních výrobcích. Uvedla to v pátek britská společnost Burberry, známá díky šátkům a kabátům s typickým vzorem béžovo-červeno-černé kostky. Průmysl s luxusním zbožím patří podle agentury Reuters k sektorům, které dopady nákazy mohou zasáhnout nejvíce a znemožnit mu pro letošek růst tržeb. Své pobočky v regionu uzavírá a prognózy zisku snižuje většina luxusních značek od Burberry až po amerického výrobce kosmetiky Estée Lauder. Asijský trh je pro ně přitom klíčový.

"Nákupní centra jsou uzavřena, několik málo obchodů, které ještě nezavřely, má zkrácenou otevírací dobu a hlavně ustala návštěvnost," řekl Reuters Stefano Sassi, generální ředitel italské luxusní značky Valentino.

Burberry snížila svůj odhad letošního zisku a uvedla, že na pevninské Číně zavřela více než třetinu svých obchodů. Firma sdělila, že čínští turisté v Evropě sice chuť utrácet zatím neztrácejí, ale na tržbách se v příštích týdnech podepíší množící se cestovní omezení.

Čínští zákazníci představují více než třetinu všech kupujících luxusního zboží. Většinou si je pořizují v zahraničí. Čínský klient v průměru utratí v Evropě za jeden nákup 790 eur (asi 19 800 korun). Pokud se ale rozhodne koupit si šperk, vyšplhá se částka až na 2800 eur (přes 70 000 korun), uvádí finanční společnost Planet.

Analytici z banky UBS, na něž se odvolává agentura AFP, připomínají, že v letech 2002 a 2003, kdy se světem šířila nákaza SARS, činil podíl čínských spotřebitelů na nákupech luxusního zboží méně než deset procent. Nyní je to zhruba 33 procent.

Tento týden snížily své finanční výhledy na letošní rok i další velcí producenti luxusního zboží - Michael Kors, Versace nebo Jimmy Choo. Společnost Ralph Lauren zavřela v Číně polovinu ze svých 110 obchodů. O tom, že se podnikání v zemi zastavilo, mluví i výrobce šperků Pandora.

Vlastník firmy Louis Vuitton, francouzský luxusní konglomerát LVMH, uvedl, že pokud by se šíření viru zastavilo do konce března, nebyl by jeho dopad na podnikání tak zlý. Jen ve čtvrtém čtvrtletí však firma vykázala v samotném Hongkongu, kde ji poškodily i protivládní demonstrace, pokles tržeb o 40 procent.

Tento majitel více než 60 obchodních značek luxusního zboží, který nedávno koupil amerického výrobce šperků Tiffany, je přitom podle analytické společnosti Bernstein právě díky silné pozici na americkém trhu v lepší situaci než jeho konkurenti. Jiné luxusní koncerny jako jsou Richemont, Swatch nebo Kering závisejí na čínských klientech mnohem více. Podle Bernsteinu jim Číňané vytvářejí od 45 do 59 procent tržeb.