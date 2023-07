Bydlení snad konečně bude mít podporu ze zákona

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připravilo návrh zákona o podpoře v bydlení. Po podobném zákoně se v ČR volá už několik desítek let. Ministerstvo k akci "popohnala" současná situace na trhu s bydlením, ale i inflace: neustále zvyšující náklady nejen na bydlení. Ztrátou střechy nad hlavou je ohroženo, nebo už jí čelí, zhruba 1,5 milionu lidí. Děti nevyjímaje.

Systémové řešení a snížení počtu lidí v bytové nouzi

Návrh zákona o podpoře v bydlení je dle vyjádření ministerstva koncipován tak, aby přinesl řešení systémové. A aby se jeho prostřednictvím mohl snížit počet osob ohrožených ztrátou bydlení, i počet osob v bytové nouzi. Tím se mimo jiné může snížit i počet dětí, které každoročně končívají v ústavech právě proto, že si jejich rodina nedokáže (nebo nemůže) zajistit odpovídající bydlení.

Podle průzkumů, které si Ministerstvo pro místní rozvoj nechalo zpracovat, si takový zákon přeje 84 % obyvatel České republiky. A není divu, bydlení náleží k základním životním potřebám. Jestli se schvalovací proces nezkomplikuje, účinnost zákona by se mohla nastavit na leden roku 2025. V současnosti je odeslán do meziresortního připomínkového řízení.

Stát nedávno zastavil podporu bydlení pro mladé v podobě státní hypotéky

Návrh zákona o podpoře v bydlení přichází několik měsíců po té, co stát (vlivem vnějších ekonomických podmínek) zastavil podporu bydlení pro mladé. Tu představovala státní hypotéka pro mladé do 40 let.

Dostupná byla do roku 2022, v současnosti si ji už vzít nelze. Nabízela významně nižší úrokovou míru, ale i flexibilnější splácení. Dokázala též zohlednit narození potomka nebo vážnou událost v rodině. Dnes si mohou vzít mladí lidé jen:

bankovní hypotéku - se zástavou nemovitosti a s LTV max. 90 %, určena i pro vyšší ceny domů a bytů. U družstevních a obecních bytů pak předhypotéku

- se zástavou nemovitosti a s LTV max. 90 %, určena i pro vyšší ceny domů a bytů. U družstevních a obecních bytů pak předhypotéku úvěr ze stavebního spoření, překlenovací úvěr - omezen na nižší částky, nejčastěji na rekonstrukce bydlení, u bytů v méně atraktivních lokalitách vystačí i na jejich pořízení

- omezen na nižší částky, nejčastěji na rekonstrukce bydlení, u bytů v méně atraktivních lokalitách vystačí i na jejich pořízení běžnou půjčku na bydlení - v současnosti do 1,2 mil. Kč, v individuálních případech do 2,5 mil. Kč. Bez omezení účelu a bez zástavy, většinou i bez ručení. Využívá se především k rekonstrukci. Ale u bytů a domků s nižší pořizovací cenou ji lze využít i ke koupi. Podrobnější info, včetně parametrů a podmínek těchto půjček najdete na stránkách projektu Finbino.

Na koho zákon cílí

Návrh zákona o podpoře v bydlení cílí na poskytování bydlení pro nepotřebnější. Doposud je podpora založena jen na ochotě a odhodlanosti jednotlivých obcí a veřejně prospěšných organizací: nadací a fondů. Tento přístup je nesystémový a věcně, ale i ekonomicky neefektivní.

Z návrhu zákona se ukazuje, že se MMR nechalo inspirovat jak zahraniční praxí, tak především kroky, co v této oblasti už dlouhé roky podnikají samotné obce. Zejména Ostrava, Most, Ústí nad Labem, Liberec, Brno, Jihlava, České Budějovice, Písek, Praha, Plzeň. MMR inspiraci "zespod" naplno přiznává, a tímto zákonem chce již osvědčenou praxi garantovat na celém území ČR.

Neřešení bytové nouze a ohrožení ztrátou bydlení nás stálo už hodně

Absence systémového řešení stojí stát nemalé náklady. Do očí bijící je sekundární trh s bydlením, na němž se obchoduje s chudobou. Bytová nouze významně podporuje kriminální směřování osob, co se v takto vážné nouzi ocitnou. Ministerstvo připomíná i další náklady na bytovou nouzi, například:

přes 3 miliardy Kč ročně v rámci hospitalizace

350 milionů Kč ročně na náhradní péči o děti

více než 30 milionů ročně v oblasti psychického zdraví

nevyčíslitelné jsou náklady spojené s nedokončeným vzděláním, s domácím násilím, s nezaměstnaností, stigmatizací a dalšími jevy, které bytovou tíseň provázejí.

Naproti tomu náklady na řešení bytových problémů, zakotvené v návrhu zákona o podpoře v bydlení, byly vyčísleny na zhruba 1,5 miliardy korun. Jejich největší část by směřovala na poradenství na obcích.

Návrh zákona klade důraz na poradenství, asistenci, ale i na systém garancí

Opatření zanesená do návrhu zákona o podpoře v bydlení jsou, podle důvodové zprávy Ministerstva pro místní rozvoj, rozdělena do tří skupin:

poradenství - v zákoně je navržen vznik poradenských kontaktních míst pro bydlení (KMB) na úřadech obcí s rozšířenou působností. Nabízet budou základní a specializované poradenství, posouzení bytové, nouze. Navrhnou podporu, zkoordinují její průběh. Důležitou součástí jejich činnosti bude i sběr dat a kontrola fungování podpory v bydlení

- v zákoně je navržen vznik na úřadech obcí s rozšířenou působností. Nabízet budou základní a specializované poradenství, posouzení bytové, nouze. Navrhnou podporu, zkoordinují její průběh. Důležitou součástí jejich činnosti bude i sběr dat a kontrola fungování podpory v bydlení garance a kompenzace pro majitele bydlení - soukromým majitelům bydlení bude zákon poskytovat garance, jimiž zvýší motivaci nabízet na trhu i byty pro ohrožené skupiny. Obce budou pak dostávat kompenzaci za volitelné využití obecních bytů v systému

- soukromým majitelům bydlení bude zákon poskytovat garance, jimiž zvýší motivaci nabízet na trhu i byty pro ohrožené skupiny. Obce budou pak dostávat kompenzaci za volitelné využití obecních bytů v systému asistence v bydlení - půjde o podporu nájemníků v bytech, která je nezbytná pro prevenci ztráty bydlení, ale i jako prostředek k minimalizaci rizik pro majitele bytů i sousedy.

Podrobnosti o návrhu zákona a o vývoji připomínkového řízení naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, v sekci "bytová politika".