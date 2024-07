Část stavebních úřadů má potíže s novým portálem, podle státu je ale funkční

Část stavebních úřadů měla dnes problémy s nově spuštěným centrálním portálem, podle státu je ale funkční. Třeba v Brně se úředníci magistrátu nemohli do systému přihlásit, podle nich kvůli přetížení. Mluvčí ministerstva pro místní rozvoj (MMR) Petr Waleczko ČTK řekl, že komplikace při přihlašování způsobuje nesprávný postup úředníků. Například v Praze se však úředníci setkali také s tím, že mohli upravovat podání z jiných úřadů. To je podle Waleczka chyba, kterou MMR řeší s dodavatelem systému.

K 11:00 lidé odeslali přes Portál stavebníka 36 žádostí o stavební povolení a založili 547 žádostí čekajících na odeslání a vyřízení. Do Informačního systému pro stavební úřady (ISSŘ) se podle MMR přihlásilo do 15:00 asi 4000 pracovníků stavebních úřadů i dotčených orgánů.

Dnes začal platit nový stavební zákon a s ním spojená digitalizace stavebního řízení pro pozemní stavby, jako jsou bytové či rodinné domy. Řízení má být pro všechny účastníky v digitální podobě prostřednictvím Portálu stavebníka a dalších systémů a veškerá dokumentace bude on-line. Úřady a stavebníci budou komunikovat v propojených systémech - Portálu stavebníka pro občany a ISSŘ. Od rána MMR řeší podle Waleczka v souvislosti se spuštěním systémů drobné problémy, se kterými se před spuštěním počítalo. "Po technické stránce se start povedl a digitalizace stavebního řízení funguje. Nemáme informace o tom, že by měly systémy výpadky. Několik úřadů hlásilo potíže, nešlo ale o selhání informačních systémů," sdělil v tiskové zprávě ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Například brněnským městským úředníkům se ráno do systému vůbec nepodařilo přihlásit. Problém vnímají v možném přetížení systému. "Předpokládali jsme, že systém nebude hned fungovat," uvedl brněnský radní pro územní plánování a rozvoj Petr Bořecký (ANO). Stejná byla situace i v Mladé Boleslavi. "Většina úředníků se od rána nemůže přihlásit," řekla ČTK krátce po poledni mluvčí magistrátu Šárka Charousková. "Když zkusili naši referenti ráno spustit nový portál, nefungoval," uvedla také mluvčí jablonecké radnice Jana Fričová.

Problémy s přihlášením podle mluvčího MMR souvisí s tím, že úředníci zadávají špatně své zařazení do přihlašovacích údajů. Každý úředník totiž může v systému využívat jenom vyhraněné úkony, a tuto roli musí nastavit lokální administrátor.

Třeba v Praze však měli úředníci potíže nejen s přihlášením do systému. Mluvčí Prahy 10 Ján Bruno Tropp ČTK sdělil, že pracovníci stavebního úřadu v systému vůbec nemohou pracovat, protože nelze nastavit uživatelská práva. Úředníci z Prahy 8 podle mluvčího městské části Martina Šalka hodnotí systém jako nejhorší, co zatím zažili, a to i ti s třicetiletou praxí. "Zaměstnanci stavebního úřadu Prahy 8 se od rána pokouší do ostré verze systému přihlásit. Po několika pokusech se to jedné pracovnici podařilo - výsledkem je zjištění, že ostrá verze funguje stejně jako testovací a má do ní přístup celá republika. Stavební úřady si tedy mohou navzájem podání rušit, upravovat atp.," uvedl.

"Možnost upravovat jiné záměry je chybou, kterou řešíme s dodavatelem," sdělil ČTK mluvčí MMR. Systém ovšem podle něj počítá s možností vidět záměry patřící i jiným stavebním úřadům. "Je to kvůli vzájemné koordinaci a spolupráci," doplnil Waleczko.

Negativní zkušenosti měli se systémem i úředníci Prahy 2. Mluvčí radnice Andrea Zoulová uvedla, že do ISSŘ nelze zadat adresa, pouze katastrální území, a v systému není možné filtrovat záměry v konkrétních regionech a ukazují se výsledky za celou republiku. "Systém pravděpodobně neumí ani ztotožňovat osoby. Adresa účastníka řízení se po zadání ověření automaticky nedoplňuje, jak by měla," dodala. Pracovníkům úřadu se podle ní také nezobrazují všechny dotčené orgány.

Podle Waleczka MMR pro stavební a další úřady zřídilo call centrum, které úředníkům pomáhá s používáním nově zavedeného systému. Call centrum žadatele rozřazuje mezi odborníky a ministerstvo postupně dotazy vyřizuje.

Některé radnice kritizovaly i nedostatečné proškolení na nový systém. Manuál od MMR dorazil podle mluvčího Prahy 8 na úřad e-mailem v pátek ve formě, která neobsahuje jasně popsané postupy. Ministerstvo přitom dnes oznámilo, že úřady mají k dispozici "detailní" manuál.

Na úřadech a mezi stavebníky a odborníky budil nový stavební zákon a digitalizace stavebního řízení už před spuštěním obavy. Zakázka na zavedení části systému byla několikrát zrušena, školení pro úředníky bylo zřízeno narychlo a nebylo úplné a úřady nedostávaly vždy vyhovující techniku.