Cena elektřiny půjde opět nahoru. O desítky korun měsíčně

Českým domácnostem na přelomu letošního a příštího roku zřejmě opět stoupne cena elektřiny, růst ale nebude tak výrazný jako na přelomu let 2018 a 2019. Shodla se na tom většina analytiků a dodavatelů, které oslovila ČTK. Analytici už dříve odhadli, že během letošního roku mohou některým lidem vzrůst meziročně náklady na energie až o několik tisíc korun ročně. Hlavní vlna zdražování je podle nich už ale pryč.

"Ceny do konce roku nadále porostou, nepůjde ovšem o tak citelné zvýšení jako v loňském roce. Platí, že mnozí dodavatelé ještě nestihli přenést veškerý cenový růst silové elektřiny z předchozích období na koncové odběratele, takže lze očekávat, že si domácnosti za elektřinu připlatí," řekl ČTK analytik společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.

"Hlavní náraz už máme za sebou, zvýšení cen ke konci tohoto roku a počátkem roku 2020 se promítne do konečných účtů za elektřinu zhruba do pěti procent," doplnil analytik ENA Jiří Gavor, který působí i jako výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií. Především na začátku roku 2019 nebyl výjimkou růst cen u některých tarifů i o více než deset procent. Prodejci to odůvodňovali především růstem velkoobchodních cen.

Situace na trhu se však uklidnila. Například cena elektřiny na Pražské energetické burze pro rok 2020, na který se teď obchodníci nejvíce zásobí, činí aktuálně asi 52 eur (1350 korun) za megawatthodinu (MWh), tj. podobně jako před rokem. Loni byl přitom meziroční růst často i více než než poloviční.

"Ceny elektřiny jsou nyní nahoře zejména kvůli emisním povolenkám, které jsou teď pětkrát dražší než před dvěma lety a tvoří polovinu ceny elektřiny. V případě, že bychom v následujících měsících přistupovali k úpravám, půjde na faktuře jen o mírné zdražení v řádu jednotek procent," řekl ČTK mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

Mluvčí E.ON Martina Slavíková upozornila, že ceny elektřiny na burzách od roku 2016 vzrostly na více než dvojnásobek, a ani v nejbližší době neočekává firma žádné výrazné zlepšení. Připustila, že cenu některých produktů firma zvýší.

"Úprava ceny se dotkne pouze některých tarifů a klientů, kteří nemají fixované ceny energie. Obecně se dá říct, že kdo používá elektřinu pro běžnou spotřebu - tj. svícení, standardní domácí spotřebiče, zaplatí několik desítek korun měsíčně navíc. Zvýšení ceny se kvůli vysoké spotřebě nejvíc dotkne těch, kteří elektřinou topí," uvedla Slavíková.

Růst cen pro některé zákazníky nevylučují ani další dodavatelé. "Vyloučit zdražení nemůžeme, přistoupili bychom k němu pouze na základě výrazného nárůstu velkoobchodních cen elektřiny na burze. V tuto chvíli zdražení pro koncové odběratele neplánujeme," sdělil mluvčí Centropolu Aleš Pospíšil.

"Plánujeme, že budeme reagovat na to, jak se bude vyvíjet situace na trhu. Pokud se k nějakým změnám rozhodneme do konce roku, pak to bude v reakci na situaci na trhu anebo v reakci na kroky konkurence," dodala mluvčí Bohemia Energy Hana Novotná.