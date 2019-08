Cena prodávaných ojetin v ČR stoupla o tři procenta na 227 900 korun

Průměrná cena ojetých aut prodaných na českém trhu v prvním pololetí meziročně vzrostla o tři procenta na 227.900 Kč. Podíl prodaných vozů s cenou nad 300 tisíc Kč narostl o čtyři procentní body na 29 procent. Uvedla to společnost Cebia.

Průměrná cena ojetin s dieselovým motorem se pohybovala v průměru o 40 tisíc Kč výše než průměrná cena za auta na benzinový pohon. Jedním z důvodů je skutečnost, že vozy na naftu bývají dražší už při pořízení jako nové, navíc v případě benzinových aut jde častěji o vozy z nižších tříd vozidel.

Průměrné stáří prodávaných ojetých vozů se snížilo na devět let, a to především díky větší nabídce zánovních vozů z operativních leasingů. Průměrné stáří prodávaných vozů s českým původem bylo 7,5 roku, zatímco stáří dovezených vozů bylo 11 let.

V první polovině letošního roku klesl počet dovezených ojetých osobních automobilů ze zahraničí o 2,7 procenta. Meziroční pokles byl poprvé patrný v prvním čtvrtletí letošního roku. Vývoj je podle generální ředitelky AAA Auto Karolíny Topolové daný poklesem atraktivity dovážených ojetin proti těm s tuzemským původem. "Jejich nákup je totiž bezpečnější kvůli dohledatelné historii a řádově nižší míře manipulace s nejpodstatnějšími faktory, které mají zásadní vliv na cenu - stav tachometru, rok výroby či zatajení vážnějších havárií vozu," podotkla.

Větší počet mladších a zánovních vozů na trhu se projevil snížením průměrné hodnoty udávané na tachometru meziročně ze 157 tisíc na 154 tisíc kilometrů. Stočený tachometr má zhruba třetina ojetin určených k prodeji. Auto se stočeným tachometrem bývá dražší o 20 procent a více, než by mělo stát v případě, že by tachometr stočený nemělo. Zhruba stejnou částku, o kterou kupující zaplatí za auto více kvůli stočenému tachometru, si v následujících letech vyžádá oprava a údržba daného vozidla.

Nejčastěji prodávaným ojetým vozem je stále Škoda Octavia následovaná modelem Škoda Fabia.