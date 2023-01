Centrální banky loni pokračovaly v rozšiřování zlatých rezerv. Podle Světové rady pro zlato (WGC) od ledna do listopadu 2022 nakoupily 673 tun zlata, což bylo o 200 tun více než během celého roku 2021, kdy byly globální rezervy na téměř 30letých maximech. V samotném listopadu to bylo v čistém vyjádření 50 tun zlata, o polovinu více než v říjnu, vyplývá z dat.

S počátkem roku 2023 cena zlata rychle stoupá, uvedl hlavní komoditní stratég Saxo Bank Ole Hansen. Investoři podle něj hledají zajištění před rokem, který má být podle predikcí pro ostatní třídy aktiv, zejména pro akcie, dosti náročný. Od letoška očekává, že bude pro ceny investičních kovů příznivý. V jejich prospěch totiž hovoří nejen recese a riziko poklesu cen na akciových trzích, ale i případný vzestup diskontní sazby a vyhlídky na oslabení dolaru, dodal.

Největší navýšení zlatých rezerv oznámila podle společnosti Zlaťáky.cz loni v listopadu Čína, která rozšířila své rezervy o 32 tun na 1980 tun zlata. Druhou nejaktivnější centrální bankou byla v předposledním měsíci roku Turecká centrální banka, která své rezervy rozšířila o 19 tun. Od začátku roku 2022 rozšířila své rezervy o 123 tun zlata a od ledna do listopadu tak byla v tomto ohledu nejaktivnější centrální bankou na světě.

Nákup zlata ze strany centrálních bank není motivován výnosem, ale diverzifikací rizik, řekl manažer zákaznické sítě Golden Gate Pavel Řihák. Centrální banky začaly zlato do rezerv opět nakupovat od velké finanční krize v letech 2008 a 2009. V polovině roku 2022 byly ohlášené oficiální zlaté rezervy osm procent pod historickým maximem 38.491 tun z roku 1966. Oficiální zásoby zlata dosahovaly 35 600 tun, což je nejvyšší úroveň od roku 1992.

"Česká národní banka v listopadu 2022 také navýšila své zlaté rezervy, a to zhruba o půl tuny na necelých 12 tun. Více zlata měla ČNB naposledy v červenci 2012, kdy měla v držení 12,2 tuny. V srpnu 2022 oznámil tehdy nově zvolený guvernér Aleš Michl, že by v průběhu několika let chtěla ČNB navýšit své zlaté rezervy až desetinásobně na více než sto tun. Pokud by ČNB v tomto plánu již začala podnikat kroky, disponovalo by Česko největším objemem zlata v celé své historii," doplnil analytik Zlaťáky.cz Jakub Petruška.