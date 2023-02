Ceny nových aut ve druhém pololetí stouply o tři procenta, růst ale zpomalil

Ceny nových aut na českém trhu v druhé polovině loňského roku do konce letošního ledna stouply v průměru o tři procenta. Je to o 0,3 procentního bodu méně než v prvním pololetí. Průměrně se ceny navýšily o 27 129 Kč. Nejvíce, o 14 procent, zdražily vozy na CNG, ceny dieselů rostly o 11 procent a benzinových vozů o 6,9 procenta. Klasické hybridy podražily o 3,2 procenta a elektromobily o 1,6 procenta. Vyplývá to z pravidelné analýzy poradenské společnosti EY.

Domácí Škoda Auto výrazně zvedla ceny v polovině ledna 2023, a to v průměru o 50 175 Kč. Znatelné zdražení zaznamenaly hlavně modely Octavia a Kodiaq. U Octavie jde zejména o minimální výbavy v naftovém a benzinovém provedení, u Kodiaqu Škoda vyřadila nejlevnější výbavu Ambition z nabídky, což se podle EY projevilo skokovým zvýšením cen o skoro 300 tisíc korun.

Škoda podle vedoucího českého zastoupení Jana Maláčka 14 měsíců držela stabilní ceny. "Od druhé poloviny ledna přistupujeme ke změnám prodejních programů, které u některých modelových řad přinesou zdražení, které nicméně ani zdaleka nedosáhne úrovně současné míry inflace. Zároveň se zvýšením cen dostane rovněž většina modelů do základní výbavy další prvky, za které si dříve zákazníci museli připlácet," dodal Maláček.

Všeobecné zdražení na automobilovém trhu je podle partnera EY Petra Knapa dlouhodobý trend a předvídaný důsledek odklonu od současných spalovacích motorů, který prosazuje EU. Částečně souvisí také s faktem, že automobilky se kvůli nedostatku některých dílů zaměřují na dražší vozy s vyšší marží.

"Blížící se zavedení emisní normy Euro 7 s sebou nese očekávané zdražení, a to především kvůli nutnosti výrobců pokrýt náklady na vývoj a úpravu současných spalovacích motorů. S celkovým zdražováním na evropském trhu je v kontrastu vývoj cen značky Tesla, která konkuruje svými snižujícími se cenami. Ty v některých zemích v Evropě poklesly až o 20 procent. Motivací je snaha podpořit poptávku a rostoucí konkurence dalších značek," dodal Knap.

Značky Mercedes-Benz nebo BMW zdražily plošně, u jiných, jako jsou třeba Kia nebo Volkswagen, záviselo na modelu nebo typu pohonu. Volkswagen například navýšil minimální cenu modelu Polo, jehož nejnižší výbavová linie byla zrušena. Stejně tak zrušil vrcholné motorizace u modelu Tiguan v benzinovém i naftovém provedení. Podobný trend byl viditelný i u modelu Leon značky Seat.

Nejvyšší nárůst cen zaznamenaly vozy nižší střední třídy, které v základní výbavě podražily o 7,9 procenta a o 3,3 procenta v té nejvyšší. Důvodem může být razantní zdražení Octavie o 100 tisíc korun nebo výrazný cenový skok modelu Ford Focus, který má nyní v nabídce nový vyšší výbavový stupeň. V kategorii SUV & Crossover došlo k nárůstu cen základních výbav o 6,4 procenta, tedy 45 861 Kč. Jsou za něj odpovědná především naftová vozidla, nejmarkantněji Kodiaq značky Škoda, která zdražila o 14,5 procenta. Ceny nejvyšších výbav narostly jen o 1,5 procenta, do čehož se propisuje i výhodná slevová akce na maximální výbavu modelu Volkswagen Tiguan.

Celkový počet registrací, který v posledních letech vykazoval rostoucí trend, v roce 2022 klesl až na úroveň roku 2014, což podle Knapa reflektuje jak zvyšování cen, tak i další faktory jako přetrvávající nedostatek subdodávek a zhoršující se ekonomickou situaci. Se snižujícím se počtem celkových registrací roste i průměrné stáří vozového parku v České republice, které je oproti průměru EU (11,8 roku) vyšší o více než čtyři roky a dosahuje skoro 16 let.