Ceny pohonných hmot v ČR dál klesají, zlevňování ale zpomalilo

Ceny pohonných hmot v Česku v týdnu dál klesaly, ovšem pomalejším tempem než v předchozím období. Nejprodávanější benzin Natural 95 od minulé středy zlevnil o 29 haléřů na průměrných 36,40 Kč/l. Nafta je v průměru za 37,86 Kč/l, což je o 21 haléřů méně než před týdnem.

Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Benzin je momentálně nejlevnější od začátku února. Řidiči za něj tak zaplatí méně než před začátkem ruské invaze na Ukrajinu. Cena nafty je nejnižší od konce února. Podle analytiků budou ceny paliv do konce roku ještě mírně klesat, od nového roku ovšem očekávají obrat trendu ke zdražování.

Ceny paliv v Česku klesají od konce října. Natural 95 od té doby zlevnil na litru o víc než 6,50 koruny a nafta zhruba o 9,50 koruny. Navzdory tomu jsou pohonné hmoty stále dražší než před rokem. Za benzin tehdy řidiči platili o 11 haléřů méně, za naftu o 2,56 koruny méně.

Ceny paliv v Česku v minulých týdnech výrazně klesaly, podobné tempo bylo ovšem podle analytika Purple Trading Petra Lajska dlouhodobě neudržitelné. Může za to podle něj především mírný růst ceny ropy a také mírný růst cen na rotterdamské burze. K aktuálnímu poklesu z posledního týdne tak podle Lajska přispěla zejména silná koruna, která nyní překonala své desetileté maximum vůči euru.

Během Vánoc analytici očekávají pokračování poklesu cen benzinu i nafty, ovšem už jen mírný. "Ke konci roku bychom měli dospět ke stabilizaci. Pokud se důležité faktory pro trh výrazně nezmění, tak cenový pokles by do konce roku měl v případě benzinu dosáhnout na přibližně 50 haléřů. Nafta by měla klesat o něco pomalejším tempem," uvedl analytik XTB Jiří Tyleček. Podobný vývoj očekává i Lajsek, podle něhož může na přelomu roku nastat otočení trendu a pohonné hmoty mohou začít zdražovat. "Aktuálně je tak dost možná ideální období na naplnění nádrží," dodal Lajsek.

Celý příští rok bude podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy i nadále rokem značné nejistoty, a to zejména kvůli pokračování války na Ukrajině. "Ta stále může ovlivnit ceny pohonných hmot v ČR velice výrazně, takže nelze zcela vyloučit ani alespoň přechodný návrat cen pohonných hmot k úrovni 50 korun za litr, či dokonce nad ni," podotkl.

Nejlevnější paliva jsou nyní v Královéhradeckém kraji, kde je litr benzinu v průměru za 35,76 Kč. Naftu tam prodávají průměrně za 37,33 Kč. Naopak nejdražší jsou čerpací stanice v Praze. Litr benzinu je v hlavním městě průměrně za 37,52 Kč, litr nafty pak za 38,93 Kč.

Rusko napadlo Ukrajinu 24. února. Litr Naturalu 95 tehdy v Česku stál v průměru přibližně 37,50 Kč a nafta vyšla na necelých 36,50 koruny. Za dva týdny pak cena benzinu vyskočila skoro na 47,30 Kč/l a cena nafty téměř na 49,60 Kč/l. Od té doby ceny kolísaly. Na začátku letních prázdnin se průměrná cena Naturalu blížila 48 Kč/l, což byla dosud nejvyšší úroveň. Zhruba stejně tehdy stála nafta, dražší byla jen na jaře krátce po vpádu ruské armády na Ukrajinu.