Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 3,6 procenta

Ceny průmyslových výrobců v Česku v únoru meziročně vzrostly o 3,6 procenta. Zvýšily se i ceny v ostatních odvětvích, a to u zemědělských výrobců o 8,2 procenta, stavebních prací o čtyři procenta a služeb pro podniky o 2,4 procenta. Oznámil to Český statistický úřad (ČSÚ).

V meziročním růstu cen průmyslových výrobců se projevilo zejména zdražení energií o 7,3 procenta. Například elektřina a její distribuce stála podniky skoro o desetinu více než loni. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 3,2 procenta. Firmy připlácely i za gumové a plastové výrobky a kovy. "Více se zvýšily také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů," uvedli statistici. Nižší byly v únoru pouze ceny chemických látek a výrobků.

V zemědělství stouply meziročně ceny o více než osm procent po lednových 4,4 procenta. "Vliv na toto zvýšení měly zejména ceny výrobků v rostlinné výrobě, jejichž růst postupně zrychloval již od září minulého roku. Rostly především ceny brambor, zeleniny, obilovin a olejnin," vysvětluje vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb ČSÚ Jiří Šulc. Podle ekonoma Komerční banky Viktora Zeisela se do cen zemědělců do velké míry promítla špatná úroda z loňského roku.

V rostlinné výrobě se ceny zvýšily oproti loňskému únoru o 17,4 procenta. Výrazně, skoro o čtyři pětiny, podražila hlavně zelenina. Brambory zdražily o více než polovinu.

Podle Josefa Králíčka z Českého bramborářského svazu by cena brambor nadále růst neměla. ČR podle něj zásobují hlavně dva trhy - německý a potom společný holandský a francouzský. V Německu se podle něj zásoby tenčí, loňskou úrodu nejde do nekonečna skladovat, tyto zásoby se tak budou snažit pěstitelé doprodat. "Cena zboží ze zahraničí už neporoste, budou se snažit objemově prodat co největší množství ze svých skladů," dodal. V Německu se podle něj nyní nakupují brambory za zhruba devět korun za kilogram, dále na západ pak za více než deset korun za kilogram, přičemž se do koncové ceny ještě musí přičíst náklady na dopravu. Do ČR se pak v dalších měsících budou snažit prodávat také pěstitelé z Egypta.

V živočišné výrobě ceny naopak klesly, a to o 0,6 procenta. Zlevnila především vejce, meziročně o 12,5 procenta. Nižší byly také ceny skotu a jatečních prasat. Zdražila ale drůbež a mléko.

Poptávka po stavebních pracích

Ceny stavebních prací se podle odhadů ČSÚ zvýšily v únoru meziročně o čtyři procenta, stejně jako v lednu. Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví stouply o pět procent.

Po stavebních pracích je obrovská poptávka, ale kapacity tohoto sektoru jsou výrazně omezené, uvedl Zeisel. "To se pak projevuje v dlouhodobém zvyšování cen," dodal.

Ceny tržních služeb pro podniky v únoru zpomalily meziroční růst na 2,4 procenta z lednových 2,7 procenta. Nejrychleji zdražovalo poradenství v oblasti řízení. Zdražilo ale také pojištění či služby v oblasti zaměstnání.

V meziměsíčním srovnání se v únoru zvýšily ceny průmyslových výrobců o 0,3 procenta, ceny zemědělských výrobců o 1,4 procenta a ceny stavebních prací o 0,3 procenta. Ceny tržních služeb pro podniky oproti lednu stouply o 1,3 procenta.