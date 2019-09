Češi investují většinu peněz do smíšených a dluhopisových fondů

Češi investují stále velice konzervativně. Z 526 miliard korun investovaných v polovině roku 2019 ve fondech kolektivního investování bylo téměř 35 procent umístěno ve smíšených fondech, přibližně čtvrtina v dluhopisových a jen pětina v čistě akciových fondech. Vyplývá to ze statistik, které zveřejnila Asociace pro kapitálový trh.

"Je to způsobeno pozitivní historickou výkonností těchto aktiv (poklesem tržních úrokových sazeb v posledních kvartálech) a reflektuje to i konzervativní povahu typických lokálních retailových investorů. Češi prostě nemají k riziku pozitivní vztah, a to se hned tak nezmění. Tato tendence, tj. preference dluhopisových a nemovitostních fondů, bude velmi pravděpodobně pokračovat i ve zbytku roku, i když už asi klesajícím tempem," uvedl předseda AKAT Martin Řezáč.

Pro porovnání třeba v USA je přibližně 54 procent peněz umístěno v akciových fondech, což je proti českému trhu více než 2,5násobně více, doplnila výkonná ředitelka asociace Jana Brodani.

Naprosto opačný vývoj zaznamenaly fondy peněžního trhu, které v posledních dvanácti letech výrazně a setrvale klesaly. Nejvýraznější snížení majetku těchto fondů v roce 2011 bylo vedle tehdejší změny metodologie, která některé z těchto fondů přeřadila mezi dluhopisové, způsobeno také odkupy podílových listů. Tento vývoj bylo možné do jisté míry přičíst i vývoji v bankovním sektoru, kde v určitém momentu narostly úrokové výnosy ze spořicích účtů, které mohly být chápány jako náhrada k méně rizikovým fondům kolektivního investování. Nicméně dlouhodobě pokles zájmu o tyto fondy stále pokračuje a reflektuje tak globální nízkoúrokové prostředí, kde fondy peněžního trhu již nemají z čeho brát.

Podobný, tedy klesající trend, má i vývoj strukturovaných, respektive zajištěných fondů, jejichž konstrukce rovněž spoléhá na standardní úrokové prostředí. "Ve světě, ve kterém jsou tržní úrokové sazby blízko nuly nebo dokonce v minusu (platí například pro eurozónu, švýcarský frank nebo dánskou korunu), není možné již tyto fondy zakládat se stejným výnosovým potenciálem jako v minulosti," upozornil Řezáč.