Češi jsou evropskými premianty v bezkontaktním placení, uvádí Mastercard

Češi patří mezi evropské premianty v placení bezkontaktními kartami. Zatímco v Evropě používá bezkontaktní placení 90 procent obyvatel, v ČR to je 96 procent. Vyplývá to z dat, která ve čtvrtek zveřejnila společnost Mastercard na tiskové konferenci při příležitosti desátého výročí bezkontaktního placení v Česku.

V loňském roce Češi provedli přes miliardu transakcí prostřednictvím téměř 13 milionů vydaných bezkontaktních karet. A nejde jen o plastové karty, v průběhu let se možnosti rozšířily o karty tokenizované do mobilních telefonů či hodinek. Potenciál pro růst teď mají i další nositelná zařízení jako náramky, přívěsky či platební prsteny, uvedl generální ředitel Mastercard pro ČR a Slovensko Michal Čarný.

První bezkontaktní platba v Česku se uskutečnila kartou Mastercard v červnu 2011, počet bezkontaktních karet v držení Čechů pak velmi rychle stoupal. V roce 2014 jich tuzemské banky vydaly 6,6 milionu, o dva roky později jich bylo vydáno již přes devět milionů a v roce 2020 to bylo více než 13 milionů bezkontaktních karet, což představuje 95 procent všech vydaných platebních karet.

Stejně tak stoupaly i počty terminálů umožňujících bezkontaktní platby až na čtvrtečních téměř 257 tisíc. Jejich počet každoročně vzroste v průměru téměř o čtvrtinu a nyní lze zaplatit bezkontaktně již na 93 procentech všech míst v zemi, která přijímají platební karty. "Díky široké síti bezkontaktních terminálů a nadšení české populace používat technologické novinky probíhá nyní již 87 procent všech plateb kartou bezkontaktně," upozornil Čarný.

Placení bez nutnosti vkládat kartu do platebního terminálu velmi pozitivně vnímají i zákazníci. Téměř všichni, kdo si pamatují bezhotovostní platby před nástupem bezkontaktní technologie, považuji platby nyní za rychlejší (98 procent dotázaných) a 63 procent je považuje za bezpečnější, vyplynulo z nejnovějšího průzkumu Mastercard.

Díky jednoduchosti používání platí lidé kartami stále menší částky a někteří u sebe mají hotovost zcela výjimečně, nebo si ji podle výzkumů Mastercardu šetří jako záložní variantu na místa, kde se kartou platit nedá. Tím pádem v průběhu let výrazně klesla i průměrná výše karetní transakce. Nejvíc tomu bylo právě v roce 2020, kdy meziročně klesla v kamenných prodejnách o 7,5 procenta a v e-shopech, i díky boomu internetového prodeje, dokonce o 12,5 procenta.

V posledních letech se v ČR stále více prosazuje další digitalizace platebních karet a jejich ukládání do mobilních telefonů či chytrých hodinek. V roce 2020 se zvýšil počet tokenizovaných karet o téměř 13 procent. Stejně tak si Češi oblíbili i platby hodinkami. Podle průzkumu Mastercardu jimi platí desetina populace.

Trendem do budoucna bude další zmenšování zařízení, do kterých lze uložit platební kartu, tak, aby ji člověk mohl mít u sebe pořád. "Jsme přesvědčeni, že zde vývoj nekončí. Během několika let se otevřou dveře dalším možnostem, třeba i placení samotným hlasem v rámci e-commerce," uzavřel Čarný.