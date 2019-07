Češi mají o letenky zájem, ceny mírně vzrostly

Prodej letenek i přes problémy s odstavenými boeingy v Česku dál roste. Během letošního prvního pololetí jich prodejci prodali zhruba o pět procent více, než za stejné období loni. Roste naopak průměrná cena letenek, která se nyní pohybuje kolem 9400 korun. Zájem o cestování leteckou dopravu v posledních deseti letech stoupl o více než pětinu.

Letenkový portál Letuška.cz, který provozuje společnost Asiana, prodal v pololetí celkem 345 000 letenek. Jeho obrat díky tomu meziročně narostl o 14 procent na 3,2 miliardy korun. Navýšení prodejů hlásí i Student Agency, které stouply prodeje zhruba o pět procent. Podobné číslo očekává i celosvětová organizace IATA, která sdružuje letecké dopravce.

Přes meziroční zvýšení prodejů ovšem podle obchodní ředitelky Student Agency Věry Janičinové růst proti předchozím obdobím mírně zpomalil, a to zejména v dubnu a květnu, které přitom v předchozích letech patřily k rekordním. Janičinová jako jednu z hlavním příčin vidí problémy dopravců s odstavenými Boeingy 737 MAX. "Přechodně došlo ke snížení kapacity volných míst do letních přímořských destinací. Témata kolem leteckého průmyslu byla hodně vidět, mluvilo se o nich, je pravděpodobné, že události na nějakou dobu podryly u lidí důvěru v leteckou dopravu. Takové výkyvy ale nikdy netrvají dlouho," uvedla. Boeingy 737 MAX byly celosvětově odstaveny po dvou nehodách těchto strojů. Podle Student Agency se ovšem dá očekávat, že ve druhém pololetí budou prodeje vyšší.

K nejoblíbenějším destinacím Čechů v pololetí patřily zejména evropské metropole jako Paříž, Amsterdam a Londýn. Z dálkových míst vede New York následovaný Dubají, Bangkokem a Bali. Vedle toho se stále častěji prodávají letenky i do méně tradičních míst, například do Gruzie nebo Srí Lanky. Podle šéfa letenkového portálu Letuška.cz Josefa Trejbala se dá očekávat, že i kvůli odstavení Boeingů 737 MAX bude zájem o netradiční destinace pokračovat.

Podle údajů Asiany začala od minulého roku po sedmi letech růst průměrná cena letenek. Ta se ještě loni u společnosti pohybovala pod 9000 korun, nyní činí 9380 korun. "Výrazně roste počet Čechů, kteří upřednostňují prémiové třídy a s nimi spojený větší komfort. Podíl takovýchto letenek meziročně narostl o 6,2 procenta," uvedl Trejbal. Pod hranicí 9500 korun je průměrná cena letenek také u Student Agency, zde se ovšem meziročně tolik nezměnila.

Prodej letenek se ve srovnání s obdobím před deseti lety zvýšil o více než 20 procent. "Cestování letadlem jednoduše není už až tak exotické, pro některé se dokonce stalo běžnou součástí života," podotkla Janičinová.