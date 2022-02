Češi na Valentýna prověřili sexshopy až 275 kliky za vteřinu. Ty sčítají vysoké zisky, ale soustředí se i na Vánoce

Česko má za sebou další svátek svatého Valentýna, který potvrdil nově nastupující trend. Svátek zamilovaných opět ukázal, že Češi odhazují stud a sexshopy vzali útokem. Objevuje se ale další trend. Valentýn přestává být jediným dnem v roce, kdy Češi ve velkém vyhledávají napříč elektronickými obchody všemožné erotické zboží.

Zájem Čechů o uspokojování svých sexuálních tužeb roste a svátek zamilovaných k tomu pochopitelně přispívá nemalou měrou. Důkazem je zejména stále se zvyšující návštěvnost na českých erotických e-shopech, které zvyšující poptávku vítají a snaží se Čechům nabídnout širší sortiment zboží.

Skutečnost, že jsou české erotické e-shopy na Valentýna doslova "pod útokem" se už pomalu stává pravidlem. Není to však pouze 14. únor, kdy Češi pátrají na lechtivých serverech po vytouženém zboží, což potvrzují data společnosti vshosting~, která provozuje více než 60 procent českých a slovenských e-shopů, včetně několika největších českých erotických e-shopů v ČR. Návštěvnost e-shopů s erotickým zbožím, které využívají hostingová řešení společnosti vshosting~ každoročně narůstá. Zejména se to týká období před Valentýnem, které je pro erotické zboží tradičně nejdůležitější sezonou. V tomto období se provoz na serverech online sexshopů zmnohonásobuje. Tento valentýnský monopol ale během posledních dvou let začíná slábnout, o erotické pomůcky je čím dál větší zájem i před Vánoci. S erotickým zbožím už se Češi nesetkávají jen ve specializovaných e-shopech, ale i v rámci sortimentu online lékáren nebo e-shopů s kosmetikou. Právě velké online lékárny, které patří mezi klienty vshosting~, už se zdaleka neomezují jen na léčiva a potravinové doplňky, ale stávají se z nich komplexní platformy nabízející fitness produkty, potraviny a kosmetiku, a právě i erotické zboží.

Graf návštěvnosti uživatelů na několika českých erotických e-shopech

Z údajů společnosti vshosting~ vychází, že provoz na online sexshopech, jež společnost spravuje, v období od 2. ledna do 14. února vystoupal na více než dvojnásobek průměrného počtu kliků. Místy se počet kliků (https požadavků za sekundu) pohyboval kolem hodnoty 275 za jednu vteřinu.

Ať už na Valentýna či na Vánoce, erotické e-shopy jsou v České republice na vzestupu. Své o tom ví i společnost Shopsys, která na míru projektovala e-shop například pro značky jako Růžový Slon či Studio 51. "Signifikantní růst sortimentu a opadající stud Čechů před tabu tématikou zapříčinil zvyšující se nároky stávajících sexshopů na naše služby stejně tak jako poptávku nových potenciálních klientů" říká Matěj Kapošváry, provozní ředitel společnosti Shopsys.

Spokojenost s rostoucí poptávkou Čechů projevuje již zmíněný sexshop Studio 51, který se vypořádal s enormním růstem objednávek i díky modernímu řešení od Shopsysu a jenž hodnotí rok 2021 jako jednoznačně nejlepší v historii firmy. To potvrzuje počet vyexpedovaných zásilek, který za uplynulý rok firma zvýšila o cca 100 %. V návaznosti na zvyšující se popularitu erotických e-shopů nejen, že firma rozšířila sortiment, ale například zavedla non-stop osobní odběr zboží z vlastního výdejního automatu či rozvoz po Praze do 60 minut. Rostoucí trend návštěvnosti erotických e-shopů dokresluje i expanze firmy, která v současnosti míří na maďarský online trh.