Češi našli novou alternativu jak v dnešní době ušetřit peníze a zároveň dát věcem druhou šanci

Nová nákupní platforma Unboxino, která nabízí zboží minimálně s 50% slevou z běžné ceny má úspěšně za sebou dva měsíce od spuštění. Jen za první měsíc proběhlo 120 transakcí za 96 tisíc Kč. V 98% případech se jednalo o koupi jednoho SMARTboxu. Ukázalo se tedy, že lidé mají velký zájem o věci, které z důvodu obrovského tempa výroby nebyly využity pro svůj účel a chtějí mu dát druhou šanci.

Unboxino totiž spolupracuje s velkými e-shopy a prodejci. Od nich odebírá zboží, které bylo například rozbaleno a vráceno, nemá tedy originální obal nebo je z loňské kolekce. A byť je zcela nové, tak se stahuje z prodeje, i když je perfektní a nepoužité.

Nakupující se seznamovali s neobvyklým způsobem nakupování

Celý první měsíc probíhal v pilotním režimu, testovali se webové stránky, jeho funkce, výkonnost. "Web jsme ladili, aby byl pro návštěvníky co nejvíce srozumitelný. Tomu odpovídala i výše mediální investice a logicky i objem tržeb. Za 1. měsíc byla výše mediální investice pouze v řádu vyšších desítek tisíc korun a můžeme říct, že okamžitý výkon webu byl takový, že byl schopen mediální investici vykrýt a to na 100%. Což považujeme pro start za velký úspěch," uvádí Veronika Hanzlíčková, projektová manažerka marketingové agentury Contexto, která je partnerem projektu a stojí za jeho konceptem a komunikací.

Zájem zákazníků předčil očekávání

V tuto chvíli jsou doladěné nedostatky webových stránek a začíná se zvyšovat také konverzní poměr webu, který se v uplynulých dnech v porovnání se startem zdvojnásobil. To znamená, že projekt při dlouhodobém běhu a při plánovaném objemu bude profitabilní. "Na základě toho budeme v současné chvíli postupně přidávat vyšší mediální investice a to tak, že v příštích měsících máme v plánu podporu zvedat na hladinu vyšších set tisíc měsíčně a očekáváme, že nám s ruku v ruce s touto investicí poroste také objem prodejů," prozrazuje Tomáš Vacek ze společnosti Contexto, která stojí za vytvořením platformy Unboxino.

Největší zájem je o spotřebiče do domácnosti

Celkově se dá říct, že velký zájem je o elektroniku, věci pro domácnost. Konkrétně si zákazníci nejvíce objednávali kulmy na vlasy, projektory a spotřebiče do domácnosti. "Vidíme zatím že v nákupech je srovnatelné zastoupení muži vs. ženy. Na začátku bylo vidět, že lidé hodně zkoušejí a kupovali nejčastěji 1 kg SMARTboxy, ale nyní se trend již změnil a rozjíždějí se nám také 2 kg a 3 kg SMARTboxy, kde je nákup ještě zajímavější," doplňuje Veronika Hanzlíčková, projektová manažerka marketingové agentury Contexto, která je partnerem projektu a stojí za jeho konceptem a komunikací.

Uživatelé vnímají službu často jako kinder vajíčko pro dospělé

V častých reakcích zákazníků na sociálních sítí se objevují slova: hra, překvapení. Ale také dárek, který si přejete, tušíte co to bude, ale do poslední chvíle jste v očekávání. Unboxino je u nás zatím neobvyklý způsob nákupu, kde si kupujete SMARTbox, a ne přímo určitý produkt od určité značky. Funguje na principu, jako když jste byli malé dítě a psali jste seznam Ježíškovi, co byste chtěli dostat pod stromeček. Stačí si zvolit velikost SMARTboxu (1, 2, 3, 5 nebo 10 kg) a předvybrat druhy zboží, které potřebujete, nebo vám prostě jen udělají radost. Z vašeho předvýběru jsou pak vybrány dle aktuální nabídky produkty a sestaven SMARTbox přímo na míru. "Box, který obdržíte, tak bude vždy obsahovat pouze druhy zboží, které jste si přáli. Nikdy však úplně přesně nebudete dopředu vědět, které v boxu budou. Pokaždé tak bude rozbalování takové malé překvapení, které si jistě užijete," prozrazuje Tomáš Vacek ze společnosti Contexto, která stojí za vytvořením platformy Unboxino.

Stejné podmínky záruky jako u nového zboží

Zákazník má možnost do 14 dnů odstoupit od smlouvy (tedy vrátit SMARTbox). Jinak je záruka na zboží 12 měsíců. Pokud se v této lhůtě přístroj porouchá, tak ho pošle zpět a následně dostane jiný. "Samozřejmě negarantujeme, že od stejného výrobce, ale prostě vyměníme vrtačku za vrtačku nebo vaflovač za vaflovač," přibližuje Veronika Hanzlíčková, projektová manažerka marketingové agentury Contexto, která je partnerem projektu a stojí za jeho konceptem a komunikací. Více informací naleznete na https://unboxino.cz/.